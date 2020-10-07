Обозреватель NI увидел сходство между Эрдоганом и Саддамом Хусейном

07.10.2020, 9:10, Новости дня

Как Саддам Хусейн в начале 1990-х, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня видит, что экономика его страны переживает кризис, а у соседей есть ценные ресурсы. К тому же мировое сообщество не спешит ему дать отпор, что Эрдогана лишь раззадоривает. Так что, предполагает автор статьи в National Interest, велика вероятность, что западным странам придётся с ним столкнуться напрямую.



Reuters

За последние месяцы Турция не только вторглась в экономическую зону Кипра и в воды Греции, но и в особую экономическую зону Израиля. Как пишет политолог Майкл Рабин в своей статье для National Interest, может показаться, что дипломатическое давление и военная угроза способны заставить турецкого президента пойти на попятную, но на самом деле он будет добиваться своего из идеологических и популистских мотивов.

Так, автор статьи вспоминает о городе Фамагусте на севере Кипра, который после войны 1974 года стал городом-призраком. Но западные страны всё надеялись на разрешение ситуации. Однако теперь Турция даёт понять, что будет осваивать подобные города Северного Кипра. Эрдоган требует пересмотреть границы Турции, и заселение таких городов поможет ему в этом.

Однако дело не сугубо в самом Кипре или Восточном Средиземноморье, отмечает автор статьи. Эрдоган стал использовать подконтрольные ему силы из Сирии в других конфликтах, как, например, то делает Иран с «Хезболлой» или боевиками из Афганистана и Пакистана. И это говорит о том, что Турция намерена расширять пространство своих зарубежных интервенций.

Помимо активизации военной деятельности, Турция стала агрессивнее относиться к собственным диссидентам, которые живут в других странах. Автор статьи напоминает о нескольких случаях, когда турецкие агенты получали заказ на устранение того или иного оппозиционера.

Но ни США, ни Европа не отвечают на эти действия должным образом, и это только вдохновляет Эрдогана. Как Владимир Путин или Си Цзиньпин, он считает Запад слабым, но при этом не обладает силой своих коллег.

Главной проблемой Европы и США автор статьи называет Германию, ведь именно она не спешит вводить санкции против Турции. Берлин опасается, что Эрдоган может открыть границы для беженцев или поднять немалую турецкую диаспору в Германии. А в Штатах власти не хотят вводить санкции против отдельных лиц, напрямую виновных в нарушении территориальных вод, но стремятся действовать в согласии с Европейским союзом, хотя знают, что Германия заблокирует санкции.

Ближний Восток — это «пороховая бочка», пишет автор статьи. Войны зачастую начинаются не только из желания заполучить ресурсы, но и из излишней самоуверенности. И нынешнюю Турцию автор сравнивает с Ираком начала 1990-х: Эрдоган, как Саддам Хусейн, видит, что экономика его страны разваливается, а у соседей есть ценные ресурсы. При этом международное сообщество он так же считает «бумажными тиграми».

Так что, резюмирует автор статьи в National Interest, либо США и Европа встанут и создадут преграду на пути амбиций Эрдогана, пока он сам не нажал на курок, либо же дождутся разрешения ситуации, которое принесёт всему региону гораздо больший ущерб.