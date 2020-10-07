 

«Крымский вопрос» не пустил французские власти на перезахоронение своих героев

07.10.2020, 9:10, Новости дня

В Крыму были обнаружены останки солдат французской армии Наполеона Третьего, которые воевали там в Крымской войне с 1853 по 1856 год. Однако на пышной церемонии перезахоронения не было представителей французских властей, поскольку они по-прежнему считают присоединение Крыма к РФ аннексией, передаёт France 2.

Эти имена не появляются в школьных учебниках, но для французов они звучат знакомо: Севастополь, Малахов и Альма. Столько битв было выиграно с 1853 по 1856 год 300 тысячами солдат Наполеона Третьего и их союзниками.

АНДРЕ Л’ОЕ, волонтёр Фонда развития франко-российских исторических инициатив: Французские и английские солдаты пришли оттуда. А русские здесь разместили свои батареи, чтобы стрелять прямо по приближающимся войскам.

Эта группа французских и российских археологов хочет возродить память о Крымской войне. Так что они ведут всё новые раскопки. Здесь они нашли молодого солдата. Это, должно быть, русский. Неподалёку от Севастополя нашли 6 французских солдат. Этот юный археолог принимает участие в своих первых раскопках.

БРЕАННА Д’ОРЛЕАН, потомок капитана Альберика д’Орлеана: Видеть человеческие кости — это довольно необычно, ну хотя бы для меня.

Ей всего 16 лет, но она впечатлена, поскольку один из её предков здесь воевал — капитан Альберик д’Орлеан.

БРЕАННА Д’ОРЛЕАН: Мой четырежды прадедушка принимал участие в Крымской войне, во всех битвах, в том числе под Севастополем. То есть получается, что я прохожу по стопам моего пра-пра-пра-прадедушки.

В той войне погибло 90 тыс. человек с французской стороны. Семь лет назад, когда рабочие копали фундамент для этого дома, они открыли останки 155 солдат.

ПАВЕЛ ЛЯШУК, Крымский региональный центр археологических исследований: Вот здесь! Вон там, где газ, и тут.

Единственные признаки — несколько пуговиц 39 подразделения французской линейной пехоты.

ПАВЕЛ ЛЯШУК: Мы предположили, что это госпитальные захоронения. Крестики и медальоны отослали родным.

Тиф, холера — около 2/3 погибших перенесли болезни. Вместе с коллегами этот антрополог провела работы по восстановлению внешнего вида.

ТАТЬЯНА ШВЕДЧИКОВА, антрополог в Институте археологии Академии наук: Вот, это мужчина 20-25 лет.

Благодаря фотографиям и точным обмерам она смогла восстановить лица двух из них.

ТАТЬЯНА ШВЕДЧИКОВА: Это финальный этап. Мы можем узнать, на кого были похожи люди того времени.

164 года прошло с тех пор, как закончилась Крымская война. 7 лет прошло с тех пор, как эти останки нашли. И теперь они были перезахоронены на французском военном кладбище в Севастополе. Пышная церемония при поддержке российских властей.

ЛЮК ЛАКРУА, специальный корреспондент в Крыму: Был флаг, была «Марсельеза», но не было официальных представителей Франции. Ведь это Крым, а во Франции считают, что аннексия Крыма* Россией в 2014 году незаконна. И там говорят, что не хотят, чтобы память детей Франции использовали в своих целях.

Дата выхода в эфир 05 октября 2020 года. 

 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 



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