 

Лукашенко в поздравлении Путину назвал его другом Белоруссии

07.10.2020, 9:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и отметил, что высоко ценит его как надежного друга и сторонника расширения интеграции в рамках Союзного государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. 

Лукашенко уверен, что отношения стратегического партнерства между двумя странами, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и дальше эффективно развиваться. 

По словам белорусского лидера, проводимая под руководством Путина внутренняя и внешняя политика, «направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан». Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября, добавил Лукашенко. 

Также он пожелал Путину крепкого здоровья, свершения всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

Путина с днем рождения поздравил и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, передает ТАСС. 

«Уверенное социально-экономическое развитие России, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», – подчеркнул туркменский лидер. 

Бердымухамедов отметил личное внимание и огромный вклад Путина в развитие стратегических и дружественных туркмено-российских отношений. Он выразил приверженность дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами. 

«Твердо убеждены, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов», – говорится в послании лидера Туркменистана.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон в поздравлении Путину поблагодарил его за весомый вклад в развитие дружеских отношений между двумя странами и установление высокого уровня сотрудничества в разных областях. 

«Примите мои самые теплые и сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа», – отметил он. 

Также Додон отметил, что придает большое значение дальнейшему всестороннему развитию партнерских отношений между двумя странами.

Путин в среду отмечает 68-й день рождения.

Напомним, пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что даже в тех случаях, когда Путин принимает по телефону поздравления от зарубежных коллег, каждый раз затрагиваются рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции

27.06 / Активистка антиядерного движения перешла на сторону атомной энергетики

11.07 / В Петербурге произошло ограбление банка со стрельбой

06.10 / Мнения: Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

14.09 / Правнучка основателя дома Gucci Зарини заявила, что отчим насиловал ее с шести лет

02.10 / Россияне проверили свои знания в области экологии

30.06 / ЕС и Тбилиси осудили нападки грузинской оппозиции на немецкого посла

19.08 / Китай выступил против вмешательства внешних сил в ситуацию в Белоруссии

18.08 / В ситуацию с участием 12-летнего Максима Ткачука в “Детском Евровидении 2020” должен вмешаться Зеленский – Инна Костыря

20.08 / Министр просвещения рассказал, как пройдут школьные линейки 1 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска