 

Китайский чиновник, выдавший разрешение на сруб 10 деревьев в реликтовом лесу, приговорён к расстрелу

07.10.2020, 8:56, Разное

Суд города Шэньян (КНР) приговорил 65-летнего Чжао Бо, занимавшего должность замглавы департамента лесного хозяйства уезда Ляобин, к смертной казни за выданное разрешение на сруб 10 деревьев, произрастающих неподалёку от заповедника Синьбяо.

Чиновник полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей уезда, которых его поступок мог лишить редкого вида дикой природы.

Как выяснило следствие, 20 мая в департамент лесного хозяйства обратилась строительная компания, которая хотела построить элитный коттеджный посёлок недалеко от заповедника. Строительству мешали растущие на участке деревья, которые являлись частью 500-летнего реликтового соснового бора. Рассудив, что данная территория не является частью заповедника, Чжао Бо выдал разрешение на сруб.

В суд обратились местные жители, которым нравилось гулять между соснами. Свыше 15 жителей Ляобина заявили, что благодаря соснам ощущают прилив энергии ци, а также указали на то, что данные деревья воспели в своих стихах поэты времён династии Мин. Чиновник был немедленно взят под стражу. Свою вину он не отрицал, активно сотрудничал со следствием и просил прощения у местных жителей за свою халатность.

– Я сейчас осознаю всю глубину своего падения. Только варвар может губить родную природу, чтобы построить очередной элитный коттедж или супермаркет. Я виноват, и мне не может быть никакого прощения. Я искуплю вину своей кровью. Моей последней волей стал наказ детям: каждый из них поклялся посадить 10 сосен, таким образом скоро леса Китая зазеленеют и станут даже прекраснее, чем раньше. Единственное, о чём я смею просить – это чтобы на мою могилу не плевали после смерти те, кто защитил свои леса от моей глупости и халатности, — сказал Чжао Бо в последнем слове на суде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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