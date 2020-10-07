 

Диетолог Мухина назвала вредные и полезные добавки для творога

07.10.2020, 8:53, Разное

Диетолог Марият Мухина пояснил о вредных и полезных добавках для творога. Этот продукт богат белками, витаминами, минералами, жирами, а также различными микро- и макроэлементами. Однако польза творога зависит еще и от того, с чем он будет сочетаться.
Людям старше 50 лет рекомендуется по утрам есть 100-150 граммов творога. Лучше употреблять продукт на завтрак, поскольку происходит задержание жидкости. Исключение в этом плане составляют кормящие грудью матери, поскольку белок полезен для роста в вечернее время. Если в творог добавить зелень, то человек получит дополнительные витамины. Также можно сочетать продукт с ягодой и сметаной.

Самым вредным творогом считается сладкий. Когда в продукт добавляется сахар, увеличивается число калорий, как следствие, возникает нарушение углеводного обмена. Во всех сладких творожных массах содержится множество заменителей молочного жира и вредных добавок.

В домашних условиях можно определить, был ли куплен настоящий творог. Для этого важно понять, имеется ли в его составе крахмал. Дома можно капнуть в тарелку с продуктом йод. Если его капля станет синей, то это значит, что куплен фальсификат. Наличие крахмала говорит о том, что творог является искусственным. Правильный продукт имеет резкий кислый запах, пишет портал «РИА Новости».



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