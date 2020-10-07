 

«Молитесь за нас» – Андрейченко эвакуирована в Мексике из-за урагана

07.10.2020, 8:53, Разное

Актриса Наталья Андрейченко эвакуирована со своей виллы в Мексике из-за приближающегося урагана Дельта. Она призвала людей молиться, поскольку ситуация в стране является критической. Катаклизму присваивают четвертую степень из пяти возможных.
Наталья Андрейченко не исключила, что в ближайшее время останется без связи. Сейчас правительство Мексики эвакуирует население и туристов в специальные убежище. Местные СМИ заявляют, что последствия урагана на этот раз будут существенными. Актриса уже покинула свою виллу Ривьера Майя и отправилась в отель, а ее собаку на время забрал помощник.

Андрейченко вспомнила, как в 2005 году ураган «Дельта» прошел в Канкуне, где многие объекты оказались уничтожены. Людям потребовалось несколько лет, чтобы прийти в себя. В Мексике ожидают, что ураган дойдет до Карибского побережья. Глядя на архивные фото, актрисе очень грустно представлять, что всего этого впоследствии может не быть.



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