Офис крупнейшей золотодобывающей компании Киргизии атаковали неизвестные

07.10.2020, 8:48, Новости дня

Офис крупнейшей золотодобывающей компании «Кумтор» в Киргизии атакован неизвестными, сообщил представитель компании.

«Человек 20-30, я не знаю точно, сколько их, пытаются прорваться к нам в офис. Сотрудников внутри сейчас нет. Мы уже вызвали милицию», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

После начала массовых беспорядков 5 октября в Бишкеке по всей стране нападению подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Также неизвестными захвачен крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече. Правоохранительные органы пока отказываются комментировать эти события.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.