 

Армения отвергла обвинения в обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

07.10.2020, 8:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сообщения Азербайджана о якобы обстреле нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Он подчеркнул, что армия Карабаха не нацеливается на объекты невоенного назначения.

«Я могу категорически опровергнуть эту информацию, потому что Армия обороны никогда не наносит ударов по объектам и инфраструктурам гражданского назначения. Мы наносим удары только на военные объекты, а нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан не является военным объектом», – сказал Погосян, передает «Арменпресс».

По его словам, это ложная информация, которой Азербайджан пытается ввести в заблуждение международное сообщество.

Сообщения Баку опровергла также пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. «Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовую инфраструктуру, но независимо от местоположения, все военные объекты и цели, с которых будет вестись огонь в направлении Арцаха (Нагорного Карабаха), будут уничтожены», – сказала она.

Тем временем заместитель начальника управления общественных связей и мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил, что трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан продолжает работать в прежнем режиме, информирует Haqqin Az.

Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

В тот же день Минобороны Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.  



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