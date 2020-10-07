 

Камеры МКС вновь зафиксировали НЛО

07.10.2020, 8:43, Разное

Веб-камера, установленная на Международной космической станции (МКС) и ведущая трансляцию в прямом эфире, снова зафиксировала необычный неопознанный летательный объект.

Изучая полученные кадры, независимые исследователи сообщили, что аппарат металлического цвета направился в сторону Земли, периодически исчезая из вида. Другие предположили, что объект направился к МКС. Некоторые пользователи Сети посчитали, что дело не обошлось без представителей инопланетных цивилизаций, а кто-то предположил, что в обзор камеры попал объект секретной миссии США.

Скептически настроенные комментаторы посчитали, что рядом с МКС пролетел дрейфующий в околоземном пространстве космический мусор или спутник.

Уфологи во всем мире тщательно изучают все видеотрансляции и публикации NASA в надежде обнаружить на них доказательства существования инопланетян. Стоит напомнить, что именно NASA разместило веб-камеру на МКС, которая регулярно фиксирует возле космической станции различные аномалии.

Однако сотрудники американского ведомства всячески отрицают наличие инопланетного следа, объясняя их бликами света или частицами пыли на объективе камеры.



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