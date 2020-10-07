Армения заявила о подготовке Азербайджаном наступления со стороны Ирана

07.10.2020, 8:41, Новости дня

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, сто азербайджанские войска готовят наступление, скапливаясь у иранской границы, чтобы Нагорный Карабах не мог вести по ним огонь.

«Уже второй день подразделения ВС Азербайджана, не имея достаточных возможностей для ведения эффективных наступательных операций, начали прибегать к явным провокациям. В частности, на южном направлении линии соприкосновения азербайджанские подразделения скапливаются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы (по реке Аракс) и, фактически, прикрываясь границей, пытаются продвинуться вперед», – сообщил Ованнисян, передает РИА «Новости».

По его словам, с помощью этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону огонь или нанесение удара по протяженности границы, фактически в направлении Ирана. «Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступят или убегут на территорию Ирана. Чтобы избежать этого, думаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить ее воздерживаться от подобных скоплений», – отметил Ованнисян.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.