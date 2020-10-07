Нефть подешевела на росте запасов в США

07.10.2020, 8:41, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром опускаются более чем на 1% в рамках коррекции после двухдневного ралли, подкрепленной данными Американского института нефти (API) о росте почти на 1 млн баррелей запасов этого сырья в США за прошлую неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,5% – до 42,01 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 1,82% – до 39,93 доллара за баррель. За предыдущие два дня эти котировки прибавили в пределах 10%, передает РИА «Новости».

Ранее API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 2 октября примерно на 950 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.