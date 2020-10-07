 

Россияне назвали самые некачественные товары

07.10.2020, 8:41, Новости дня

Россияне в целом удовлетворены качеством продовольственных и непродовольственных товаров, но больше всего нареканий вызвали бензин и мясные консервы, следует из исследования, проведенного Центром изучения потребительского поведения Роскачества.

«Меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий – 57%, замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, блинчики и так далее) – 59% и мясных консервов – 60%», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества. В частности, 39% покупателей отметили, что цена колбасных изделий не соответствовала их качеству, 31% остались недовольны вкусом и запахом замороженных полуфабрикатов, а 26% покупателей указали на «ненатуральный состав и содержание вредных веществ» в мясных консервах.

Из непродовольственных товаров «меньше всего россияне удовлетворены качеством автомобильного топлива – таких 66% потребителей»: основная причина, по мнению 76% опрошенных – несоответствие цены качеству бензина, и в этом мнении сошлось большинство и мужчин (78%), и женщин (72%).

В исследовании принял участие 2281 респондент, мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше. Роскачество указывает, что в целом потребители удовлетворены практически всеми категориями продовольственных товаров: так, качеством приправ, специй и пряностей довольны 86% респондентов, качеством муки, макарон, а также питьевой и минеральной воды – 85%.

Среди непродовольственных товаров потребители в большей степени удовлетворены качеством туалетной бумаги (85%), товаров для женской гигиены (85%) и зубной пасты (83%); при этом 46% респондентов отметили, что при использовании зубных паст не было обещанного эффекта, а 24% женщин указали, что использование товаров для гигиены вызвало у них раздражение или аллергию.

Качеством обуви удовлетворены чуть больше покупателей – 68%: по мнению 42% опрошенных, она быстро потеряла внешний вид, 35% указали на дефект изготовления при покупке. Качеством детских игрушек удовлетворены 69% покупателей: основная причина – быстрая потеря внешнего вида (60%), ненатуральный состав и содержание вредных веществ (18%). «Более всего не были удовлетворены качеством детских игрушек мужчины и женщины в возрасте от 45 до 54 лет», – отмечает Роскачество.

В августе Роскачество нашло формальдегид и токсины в обуви для школьников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Сенату не удалось принять законопроект о новом пакете помощи в связи с коронавирусом

21.08 / Все регионы РФ получили финансирование на горячее питание для школьников

30.07 / Совбез заявил о росте числа преступлений с незаконным оборотом оружия

18.08 / ЭИСИ запустил портал российских региональных практик

06.10 / «Противники Америки» пожелали Трампу выздоровления — это возмутительно

24.08 / Новый внедорожник Aurus Komendant снова заметили на тестах

16.07 / Украина может подняться на 10–20 позиций в новом рейтинге Doing Business – Минэкономразвития

02.08 / El País – ЕС заподозрил Британию в намерении стать агрессивным конкурентом Брюсселя

30.06 / Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 1%

12.09 / Солодов открыл в Петропавловске-Камчатском стадион «Спартак»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска