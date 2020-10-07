Мнение: О создании ЗСФСР

07.10.2020, 8:31, Разное

Фрагменты статьи А.Багдасарова 1952 года, где на пальцах показывают, какую именно политику проводили большевики после установления советской власти в Грузии, Армении и Азербайджане.

О создании ЗСФСР

После Победы Великой Октябрьской социалистической революции большевики Закавказья, выполняя указания Ленина и Сталина, подняли рабочих и крестьян на вооружённую борьбу за советскую власть. В конце марта — начале апреля 1918 г. бакинский пролетариат под руководством большевиков во главе с С. Шаумяном, А. Джапаридзе, М. Азизбековым, И. Фиолетовым и А. Микояном в ожесточённых боях разбил муссаватистско-беко-ханскую контрреволюцию и установил в Баку советскую власть.

Закавказские буржуазно-националистические партии — дашнаки, муссаватисты, меньшевики — организовали контрреволюционный блок закавказского комиссариата и сейма. С помощью американских, западноевропейских и турецких империалистов они против воли трудящихся масс Армении, Грузии и Азербайджана сначала оторвали Закавказье от Советской России , а затем, с целью ослабить борьбу народов Закавказья за восстановление советской власти, стали разжигать между народами национальную вражду, создавая марионеточные «государства» и натравливая их друг на друга.

В мрачный период хозяйничания в Закавказье американо-английских, французских и турецких империалистов и их агентов — меньшевиков, дашнаков и муссаватистов (1918 — 1920 гг.) — в стране царили голод и смерть. «Правительства» «независимых республик» организовывали грабежи, массовую резню, убийства, разжигали национальную вражду. Обычными явлениями были вооружённые столкновения между войсками «правителей» Армении и Грузии, Армении и Азербайджана, Азербайджана и Грузии.

В результате интервенции и гражданской войны народное хозяйство в Закавказье было доведено до полной катастрофы. Остановились фабрики и заводы, железнодорожный транспорт находился в состоянии полного развала, резко сократилась посевная площадь.

Особенно трагично было положение Армении. Только за два с половиной года господства дашнакского «независимого» «правительства» здесь было убито и умерло от голода и эпидемий 480 тыс. человек — больше одной трети всего населения.

Только благодаря гениальному руководству Ленина и Сталина, большевистской партии, благодаря помощи великого русского народа и Красной Армии трудящиеся Закавказья смогли разгромить интервентов и националистическую контрреволюцию и установить советскую власть: в Азербайджане в апреле 1920 г., в Армении в ноябре того же года и в Грузии в феврале 1921 года.

С первых же дней установления советской власти республики Закавказья стремились к союзу и дружбе с РСФСР. Без помощи Советской России они не могли бы сохранить свою независимость и восстановить народное хозяйство.

В 1920 — 1921 гг. были заключены союзные договоры между РСФСР и Азербайджаном (30 сентября 1920 г.) , Арменией (30 сентября 1921 г.) и Грузией (21 мая 1921 г.).

Однако для установления единства республик Закавказья и дружественных отношений между ними и Советской Россией необходимо было обеспечить дальнейшее их хозяйственное, политическое и культурное сближение, а для этого нужно было прежде всего правильно решить национальный вопрос, ибо в период гражданской войны и иностранной интервенции стараниями дашнакского, муссаватистского и меньшевистского «правительств» были подорваны узы братского доверия между национальностями Закавказья.

Необходимость создания Федерации советских социалистических республик Закавказья (Армении, Грузии и Азербайджана) вызывалась также экономическими причинами. За время империалистической и гражданской войн и хищнического правления американо-английских и турецких империалистов и буржуазно-националистических «правительств» меньшевиков, дашнаков и муссаватистов было разрушено народное хозяйство Закавказья. Добыча нефти с 446 млн пудов в 1913 г. упала в 1920 г. до 175 млн, валовая добыча марганца с 59 млн пудов — до 7 млн. Был разрушен железнодорожный транспорт края, на многих участках железных дорог не осталось ни одного паровоза, ни одного вагона, а то, что имелось, пришло в полную негодность. В полный упадок пришло и сельское хозяйство. В 1920 г. почти полностью прекратился посев такой ценной культуры, как хлопок.

Для восстановления народного хозяйства и его дальнейшего развития по пути социалистического строительства необходимо было объединить усилия всех республик Закавказья. Ни одна из этих республик не могла выйти из нищеты и разорения без тесного государственного союза с другими закавказскими республиками и без помощи РСФСР.

Национальная вражда, разжигавшаяся муссаватистским, дашнакским и меньшевистским «правительствами», привела к ослаблению уз братской дружбы, связывавших рабочих и крестьян различных национальностей. Контрреволюционные националистические партии натравливали братские народности Закавказья друг на друга. Так, меньшевики Грузии организовывали избиение осетин, аджарцев, абхазцев, вели войну с «правителями» Армении, имели непрерывные столкновения с муссаватистами Азербайджана. Муссаватисты, в свою очередь, организовывали армянскую резню в Нагорном Карабахе, воевали с дашнаками Армении. Не отставали от меньшевиков и муссаватистов и дашнаки. Они истребляли проживавших в Армении азербайджанцев и воевали с «правительствами» Азербайджана и Грузии.

«Я могу назвать, — говорил И. В. Сталин на XII съезде РКП(б), — целый ряд районов, где большинство армян всю остальную часть населения, состоящую из татар, вырезали, — например, Зангезур. Могу указать на другую провинцию — Нахичевань. Там татары преобладали, и они вырезали всех армян. Это было как раз перед освобождением Армении и Грузии от ига империализма».

В докладе «Об очередных задачах коммунизма в Грузии и Закавказье» 6 июля 1921 г. товарищ Сталин сказал:

«Я помню годы 1905 — 1917, когда среди рабочих и вообще трудящихся национальностей Закавказья наблюдалась полная братская солидарность, когда узы братства связывали армянских, грузинских, азербайджанских и русских рабочих в одну социалистическую семью. Теперь, по приезде в Тифлис, я был поражён отсутствием былой солидарности между рабочими национальностей Закавказья. Среди рабочих и крестьян развился национализм, усилилось чувство недоверия к своим инонациональным товарищам: антиармянского, антитатарского, антигрузинского, антирусского и всякого другого национализма теперь хоть отбавляй. Старые узы братского доверия порваны, или, по крайней мере, сильно ослабли. Очевидно, три года существования националистических правительств в Грузии (меньшевики), в Азербайджане (муссаватисты), в Армении (дашнаки) не прошли даром».

Необходимость решения национального вопроса, установления национального мира между народами Закавказья была вторым обстоятельством, настоятельно требовавшим создания Закавказской Федерации.

Только после установления национального мира народы Закавказья могли приступить к государственному и экономическому строительству. Необходимость создания Федерации диктовалась также тем обстоятельством, что нужно было организовать коллективную борьбу с внутренней контрреволюцией, опиравшейся на империалистические страны.

После установления советской власти в республиках Закавказья иностранные империалисты, опираясь на остатки свергнутых эксплуататорских классов внутри страны и белогвардейскую эмигрантскую нечисть, прилагали все усилия к тому, чтобы свергнуть власть рабочих и крестьян. Империалистические державы пытались поднять мятеж дашнаков в феврале 1921 г., грузинских меньшевиков в августе 1924 года. Для борьбы против советской власти на Кавказе изгнанные с Кавказа меньшевики, дашнаки и муссаватисты, поддержанные американо-англо-французскими империалистами и «вождями» II Интернационала, заключили в Париже контрреволюционный блок. 28 ноября 1922 г. органами советской власти была разгромлена контрреволюционная банда. В письмах, найденных у убитых бандитов Павленишвили и Челокаева, указывалось, что находившееся в Париже бывшее меньшевистское «правительство» Грузии посылало своих агентов для организации в республиках Закавказья контрреволюционной, подрывной работы, призывая разбитых контрреволюционеров к активным боевым действиям, обещая им деньги и оружие. В письмах указывалось на необходимость привлечь на свою сторону наиболее отсталую часть населения, и в особенности лезгин и татар. 27 июня 1922 г. в Прагу прибыла «делегация» «Кавказского объединённого повстанческого центрального комитета», состоявшая из белоэмигрантов и других преступников, бежавших от народного гнева. Среди них были заклятые враги советского народа Лорткипанидзе и Мугашивили, Н. Жордания, Икамов и Бабаев, Нежмудин Хаджи Гусейн, Хаджи Алимов и Артемян. Эта «делегация» была послана в Европу и на Балканы с тем, чтобы заручиться поддержкой тамошних правительств (деньгами, вооружением и снаряжением) для организации единого антибольшевистского фронта и для вербовки военных специалистов из русских белогвардейцев-эмигрантов.

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Планы иностранных империалистов и их агентов — дашнаков, меньшевиков, муссаватистов — и других врагов советской власти были разбиты вместе с разгромом банды Челокаева.

Контрреволюционным империалистическим стремлениям необходимо было противопоставить братский союз Закавказских советских республик между собой и с РСФСР. Только такой союз мог удержать и укрепить завоевания социалистической революции на таком важном участке, как Закавказье.

В своём знаменитом письме «Товарищам-коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики» Ленин писал:

«Горячо приветствуя Советские республики Кавказа, я позволю себе выразить надежду, что их тесный союз создаст образец национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном строе. Но как ни важен национальный мир между рабочими и крестьянами национальностей Кавказа, а еще несравненно важнее удержать и развить Советскую власть, как переход к социализму. Задача трудная, но вполне исполнимая».

Выполнить эти указания В. И. Ленина можно было только объединёнными усилиями закавказских республик и Советской России. Объединение Армении, Грузии и Азербайджана в Закавказскую Федерацию, укрепление советской власти и диктатуры пролетариата, союз и помощь Советской России гарантировали свободу и независимость народов Закавказья и успешное строительство социализма. Вот почему большевистская партия во главе с В. И. Лениным и И. В. Сталиным поставила вопрос о создании Федерации Закавказских Советских Социалистических Республик.

До Октябрьской революции партия большевиков считала широкую автономию в едином государстве наиболее целесообразной формой государственного устройства народов после их освобождения.

После победы Октябрьской революции Ленин и Сталин выдвинули новую форму государственного устройства — форму советской федерации (государственный союз), которая была официально утверждена партией и введена в программу на VIII съезде РКП(б) как одна из «переходных форм на пути к полному единству». Партия отстаивала федеративное объединение государств, организованных по советскому типу. Эта эволюция взглядов большевистской партии по вопросу о государственной федерации, как указывает товарищ Сталин, объясняется тремя причинами:

«Во-первых, тем, что ко времени Октябрьского переворота целый ряд национальностей России оказался на деле в состоянии полного отделения и полной оторванности друг от друга, ввиду чего федерация оказалась шагом вперёд от разрозненности трудящихся масс этих национальностей к их сближению, к их объединению.

Во-вторых, тем, что самые формы федерации, наметившиеся в ходе советского строительства, оказались далеко не столь противоречащими целям экономического сближения трудящихся масс национальностей России, как это могло казаться раньше, или даже — вовсе не противоречащими этим целям, как показала в дальнейшем практика.

В-третьих, тем, что удельный вес национального движения оказался гораздо более серьёзным, а путь объединения наций — гораздо более сложным, чем это могло казаться раньше, в период до войны, или в период до Октябрьской революции».

Возможность по-новому поставить вопрос о федерации в значительной мере была обусловлена тем, что Ленин открыл новую политическую форму диктатуры пролетариата — республику Советов.

«Советская власть, — как указывает товарищ Сталин, — является наиболее интернационалистской из всех государственных организаций классового общества, ибо она, разрушая всякий национальный гнёт и опираясь на сотрудничество трудящихся масс различных национальностей, облегчает тем самым объединение этих масс в едином государственном союзе».

Советская федерация, творцами которой являются Ленин и Сталин, принципиально отличается от буржуазной федерации. Основой советской федерации является диктатура пролетариата, общественная собственность на орудия и средства производства, ликвидация эксплуатации человека человеком, в то время как буржуазная федерация основана на диктатуре буржуазии, частной собственности на средства производства, на эксплуатации и порабощении трудовых масс.

Указав на необходимость объединения республик Закавказья, И. В. Сталин сказал:

«Едва ли нужно доказывать, что эти и многие подобные конкретные условия обязывают Советскую Грузию, так же как Советскую Армению и Азербайджан установить между собой некое единство хозяйственной деятельности, некое объединение хозяйственных усилий…».

«Это не значит, конечно, что не должно быть больше независимой Грузии или независимого Азербайджана и пр.».

Товарищ Сталин разоблачил вынашивавшийся в то время некоторыми великодержавными шовинистами проект восстановления старых губерний (Тифлисской, Бакинской, Эриванской), усматривая в нём желание повернуть назад колесо истории. Восстановление старых губерний и ликвидацию национальных правительств в Грузии, Армении, Азербайджане товарищ Сталин считал равносильными восстановлению помещичьей собственности на землю и ликвидации завоеваний революции.

Товарищ Сталин поставил перед коммунистами всех республик Закавказья боевую задачу:

«Раздавить гидру национализма и создать здоровую атмосферу интернационализма для облегчения дела объединения хозяйственных усилий советских республик Закавказья…» и укрепления уз братства между рабочими и трудящимися различных национальностей Закавказья и Советской России.

<…>

Г. К. Орджоникидзе, выступая с докладом «О Федерации Закавказских Республик» на общегородском собрании Тифлисской организации, КП(б) Грузии 22 ноября 1921 г., говорил:

«Интересы советских республик безраздельно переплетены между собою. Всякий удар по какому-нибудь уголку маленькой советской республики является ударом по всем советским республикам. Советские республики — это неразрывный революционный союз трудящихся масс, окружённых врагами. Без взаимной экономической и военной помощи советские республики не могут существовать. Достаточно на 24 часа изолироваться какой-нибудь советской республике, и она будет немедленно уничтожена окружающими её врагами».

<..>

Идея Закавказской Федерации, принятая с большим энтузиазмом и единодушием рабочими и крестьянами всех народов Закавказья, была враждебно встречена националистическими элементами, шовинистически настроенной частью буржуазной интеллигенции и остатками разбитых контрреволюционных буржуазно-националистических партий — дашнаков, меньшевиков и муссаватистов.

Армянские, грузинские и азербайджанские национал-уклонисты, выступая против ленинско-сталинской национальной политики в Закавказье, хотели приспособить интернационалистскую политику рабочего класса к националистической политике буржуазии. Они отражали попытки «своей», «национальной» буржуазии подорвать советский строй и восстановить капитализм.

Они учитывали, что проведение в жизнь ленинско-сталинской национальной политики укрепляло советскую власть, диктатуру пролетариата в республиках Закавказья. Выступая против национальной политики партии, национал-уклонисты скатывались на позиции грузинских меньшевиков, армянских дашнаков и азербайджанских муссаватистов.В борьбе против образования Закавказской Федерации грузинские национал-уклонисты опирались на поддержку троцкистского шпиона Буду Мдивани.

Пробравшись к руководству ЦК КП(б) Грузии и правительства Грузии, национал-уклонисты стали проводить антисоветскую национальную политику. На границах Грузии были поставлены кордоны. Был запрещён товарообмен с Россией, Арменией и Азербайджаном. Национал-уклонисты выступали против монополии внешней торговли; пытались денационализировать батумские нефтяные предприятия и сдать их в концессию американскому империалистическому концерну «Standard Oil Company»; защищали ориентацию на капиталистический Запад. Под различными предлогами национал-уклонисты пытались выселить из Тифлиса людей негрузинской национальности. Они издали распоряжение, по которому грузинка, выходя замуж за негрузина, лишалась грузинского гражданства.

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11 марта 1922 г. в Тифлисе была созвана полномочная конференция центральных исполнительных комитетов Армении, Грузии и Азербайджана. Она провозгласила создание Федеративного Союза Советских Социалистических Республик Закавказья (ФСССРЗ). 12 марта на конференции был подписан договор о заключении федеративного союза республик и положение о Высшем Экономическом Совете (ВЭС). 12 марта — день принятия союзного договора — стало днём основания Закавказской Федерации.

«Полномочная конференция представителей Социалистических Советских Республик Азербайджана, Армении и Грузии, — было написано в союзном договоре, — исходя из провозглашенного великой пролетарской революцией права народов на самоопределение, признавая независимость и суверенность каждой из договаривающихся сторон и сознавая необходимость сплотить свои силы в целях обороны и в интересах хозяйственного строительства, — постановила, что отныне Социалистические Советские Республики Азербайджана, Армении и Грузии вступают между собой в тесный военный, политический и экономический союз…».

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Значительную помощь Советская Россия оказывала закавказским республикам в деле культурного подъёма народов Армении, Грузии и Азербайджана. Например, из общего государственного фонда РСФСР на нужды Бакинского университета, политехникума и педагогического института в ноябре 1922 г. было отпущено 10 тыс. руб. золотом. Тогда же Наркомпрос РСФСР подарил советской Армении 100 тыс. книг, типографское оборудование. Великий русский народ оказывал всестороннюю систематическую помощь народам советского Закавказья.

В результате объединённых усилий советских республик Закавказья, энергичной деятельности большевистских организаций во главе с Закавказским краевым комитетом РКП(б) и Союзного Совета уже в 1922 г. в Закавказье произошли серьёзные сдвиги в восстановлении народного хозяйства. Добыча нефти в Азербайджане в 1921 — 1922 хозяйственном году по сравнению с 1920 — 1921 г. увеличилась на 27,9 млн пудов. В период господства буржуазных националистов и интервентов в 1918 — 1920 гг. культура хлопка в крае была почти уничтожена, и только благодаря общим усилиям закавказских республик при поддержке РСФСР в 1922 г. удалось засеять около 800 десятин в Армении и 3 тыс. десятин в Азербайджане, а в последующие годы полностью восстановить довоенный уровень производства хлопка.

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Разгром национал-уклонистов, яростно сопротивлявшихся объединению народов Закавказья, являлся обязательным условием обеспечения успешной деятельности Закавказской Федерации.

Под руководствам В. И. Ленина и И. В. Сталина и их верных соратников Г. К. Орджоникидзе и С. М. Кирова закавказские большевики беспощадно разгромили национал-уклонизм в рядах коммунистических организаций Армении, Грузии, Азербайджана и, воспитывая народ в духе интернационализма, отстояли знамя великой дружбы народов Закавказья, укрепляя Закавказскую Федерацию.

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«Республики независимые, — говорил товарищ Сталин, — сначала сближаются на хозяйственной основе. Этот шаг был предпринят еще в 1921 году. После того, как оказывается, что опыт сближения республик даёт благие результаты, делается следующий шаг — объединение в федерацию. Особенно в таком месте, как Закавказье, где без специального органа национального мира обойтись нельзя. Вы знаете, Закавказье — это страна, где имели место татарско-армянская резня еще при царе и воина при муссаватистах, дашнаках и меньшевиках. Чтобы прекратить эту грызню, нужен орган национального мира, т. е. высшая власть, которая могла бы сказать веское слово… Так вот, спустя несколько месяцев после объединения хозяйственных усилий делается следующий шаг — федерация республик, а спустя год после этого — ещё следующий шаг, как заключительный этап по пути объединения республик, — создание Союза Республик… Это — система нашей национальной политики».

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Благодаря созданию и укреплению Закавказской Федерации большевистская партия в короткий исторический срок смогла привести республики Закавказья к громадным успехам в социалистическом строительстве.

В Закавказье, в этой в прошлом отсталой, аграрной стране, о которой Ленин писал, что она является ещё более крестьянской, чем Россия, удельный вес продукции промышленности в 1936 г. составил 72% всей продукции народного хозяйства.

За время существования Федерации в республиках Закавказья были построены десятки и сотни новых фабрик и заводов. Выросло много новых социалистических промышленных городов. До установления советской власти единственным промышленным городом в крае был Баку. Даже такой крупный административный центр дореволюционного Закавказья, как Тифлис, не был промышленным городом. Товарищ Сталин в своих «Письмах с Кавказа» отмечал, что в Тифлисе полицейских и солдат больше, чем рабочих.

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К 1936 г, республики Закавказья были покрыты густой сетью колхозов, совхозов и МТС. В колхозы было объединено 80% всех крестьянских хозяйств края, Тысячи тракторов и десятки тысяч сельскохозяйственных машин вытеснили «деревянную технику». Посевная площадь в Армении увеличилась на 337 тыс. га, в Грузии — на 219 тыс. га. Азербайджан был превращен во вторую хлопковую базу Советского Союза. Были окончательно вытеснены присущие дореволюционной деревне нищета, голод и пауперизация, социалистическая деревня стала зажиточной и культурной.

Больших успехов достигли закавказские республики в области культурного строительства. В конце 1935 г. в начальных и средних учебных заведениях трёх республик обучалось 1330 тыс. человек против 260 тыс. довоенного времени.

В дореволюционном Закавказье не было ни одного высшего учебного заведения, а за 15 лет в ЗСФСР их выросли десятки (в Грузии — 19, в Азербайджане — 15, в Армении — 13), появились техникумы, научно-исследовательские институты.

Таким образом, благодаря правильной национальной политике партии, в результате успешного осуществления сталинской политики социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства Армения, Грузия и Азербайджан из отсталых аграрных окраин царской России превратились в передовые индустриально-колхозные советские социалистические республики.

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На базе формирования этих социалистических наций в непримиримой борьбе с шовинизмом и национал-уклонизмом партия ликвидировала проявления национальной вражды и недоверия между народами Закавказья и установила между ними вечную, нерушимую дружбу.

«Мы добились того, — говорил товарищ Молотов в своём выступлении на приёме делегации трудящихся советской Армении в декабре 1935 г., — что во многонациональном Закавказье, где в течение долгого времени шла жестокая борьба между трудящимися различных национальностей, борьба, которую всячески разжигали капиталисты и царские слуги, что теперь эта борьба окончательно ликвидирована и что на месте этой борьбы расцветает дружная жизнь всех трудящихся Закавказья».

Народы Закавказья вместе со всеми народами СССР сплотились в единую, дружную семью.

«Дружба между народами СССР, — говорит товарищ Сталин, — большое и серьезное завоевание.

Ибо пока эта дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы.

Никто не страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живет и здравствует».

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К концу 80х советская власть в СССР была подорвана, а это в свою очередь привело к развитию национал-уклонизма в республиках СССР, что привело к разрушению политики дружбы народов и способствовало реставрации капитализма, что вернуло народы Кавказа во времена этнической резни под руководством современных наследников дашнаков и муссаватистов, которые конечно клянут советскую власть, которая почти 70 лет не давала им этим заниматься. Но оковы тоталитаризма пали и возникла счастливая возможность возобновить прерванный советизацией Кавказа процесс, который мы и наблюдаем в числе прочего в современных сводках с фронта. Армяне и азербайджанцы начали резать друг друга еще с конца 80х, а в Грузии как в годы гражданской войны сидит зависимый от иностранцев режим. Примечательно, что за 30 с хвостиком лет "свободы", национальные конфликты возникшие в ходе разрушения СССР на Кавказе, так и не были решены, в то время как Сталину удалось решить проблему за несколько лет, создав конструкцию, которая просуществовала более 60 лет и выдержала испытания Великой Отечественной Войной, где народы Кавказа помогали русскому народу и другим народам СССР победить нацизм. Все это бездарно похерили при Горбачеве, получив то, что мы имеем сейчас.