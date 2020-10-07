 

Лолита Милявская бессимптомно перенесла коронавирус

07.10.2020, 8:17, Разное

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала, что перенесла коронавирус бессимптомно. Об этом она пояснила в очередном видеообращении к своим подписчикам, которое опубликовала в социальной сети Instagram.
9 октября состоится большой сольный концерт Лолиты Милявской в Крокусе. Продажа билетов на мероприятие уже закрыта, поскольку рассадка зрителей предусмотрена по всем нормам, введенным из-за пандемии коронавируса. Артистка очень хочет, чтобы концерт состоялся, поэтому соблюдает все правила, которые действуют на сегодняшний день.

Лолита Милявская не давала сольные концерты с апреля. В связи с этим у исполнительницы присутствует огромное волнение, однако есть и желание попробовать. Также она рассказала, что сданный тест на COVID-19 показал большое количество антител в крови. Это значит, что Милявская перенесли инфекционное заболевание без всяческих симптомов. В то же время зрителей, пришедших на концерт, знаменитость попросила соблюдать все меры предосторожности. Для всех, кто будет присутствовать в зале, закуплены защитные маски.

На ролике Лолита Милявская предстала с новой прической и укладкой. Она рассказала, что привела себя в порядок специально перед концертом. Фанаты оценили изменившийся образ артистки.



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