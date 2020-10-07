В работе YouTube произошел сбой

07.10.2020, 8:08, Новости дня

Пользователи видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел в среду около 07.30 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (80%), у 14% проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube. Еще 5% пользователей сообщили о сложностях с входом в аккаунт видеосервиса, передает ТАСС.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в США, Мексике, Бразилии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Турции и Японии. В РФ о сбоях в работе YouTube сообщили пользователи в Москве, Санкт- Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.