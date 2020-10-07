Санаторий Минобороны «Ялта» загорелся в Крыму

07.10.2020, 8:08, Новости дня

В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта», сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, площадь пожара составляет 1000 кв. метров. Санаторий находится на Севастопольской улице в Ялте, передает ТАСС.

В настоящее время происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей, уточнили в МЧС.

Отмечается, что пожару присвоен второй номер сложности. Здание самостоятельно покинули 300 человек. Данных о пострадавших нет.

Ранее в Москве в высотном здании на Котельнической набережной начался пожар.