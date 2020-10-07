“За Мишу все зоны бьются” – Сестра рассказала о жизни Ефремова в СИЗО

07.10.2020, 7:53, Разное

Анастасия Ефремова пояснила о пребывании своего брата Михаила Ефремова в СИЗО. Она отмечает, что артист находится в нормальной обстановке и абсолютной безопасности. За актера бьются уже многие зоны, изъявляя желание, чтобы знаменитость отбывал наказание у них.

Михаил Ефремов на последнее заседание суда взял с собой пьесу, которую читает сокамерникам. Своего брата Анастасия Ефремова назвала сильным и не капризным. Он может есть любую еду и спать как угодно.

Сейчас родственники актера надеются на новый суд, по результатам которого приговор будет изменен. Они считают, что наказан не Ефремов, а его дети и семья, а также вся страна, которая лишилась артиста такого высокого уровня.

Анастасия Ефремова уверена, что за рулем внедорожника пребывал не ее брат. Она признает, что у него были проблемы с алкоголем, но всегда рядом находились знакомые, которые садились на водительское кресло или же вызывали такси. Суд по делу о смертельном ДТП сестра артиста назвала ангажированным. Она не понимает, почему в один момент были уничтожены все записи с камер видеонаблюдения на Садовом кольце.

В то же время Анастасия Ефремова не верит в версию, что за рулем в тот вечер могла находиться актриса Дарья Белоусова. Ее она назвала соратницей своего брата. Если бы актриса пребывала за рулем, то вряд ли выжила бы, поскольку является маленькой и хрупкой.