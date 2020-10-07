 

Гривна продолжила дешеветь по отношению к евро

07.10.2020, 7:31, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 7 октября.

Гривна к доллару укрепилась на шесть копеек: с 28,40 грн/$ до 28,36 грн/$.

Украинская валюта продолжила дешеветь по отношению к евро, курс ослаб с 33,40 грн/€ до 33,48 грн/€.

К российскому рублю гривна тоже подешевела: с 3,61 грн за 10 руб. до 3,65 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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