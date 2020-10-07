 

От коронавируса в мире умерли уже более 1,04 млн человек

07.10.2020, 7:50, Новости дня

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 к утру 7 октября в мире достигло 1 048 714, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 35,732 млн, выздоровели почти 24,894 млн пациентов.

Пятерка стран с наибольшим распространением инфекции выглядит так:

США (7,499 млн заболевших, 2,952 млн выздоровевших, 210,9 тыс. умерших);
Индия (6,685 млн заболевших, 103,6 тыс. умерших, 5,663 млн выздоровевших);
Бразилия (4,969 млн заболевших, 4,443 млн выздоровевших, 147,5 тыс. умерших);
Россия (1,231 млн заболевших, 21,6 тыс. умерших, 984,8 тыс. выздоровевших);
Колумбия (869 тыс. заболевших, 770,8 тыс. выздоровевших, 27 тыс. умерших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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