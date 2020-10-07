В ходе протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

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07.10.2020, 7:50, Новости дня

В ходе протестов в столице Кыргызстана Бишкеке пострадали как минимум 768 человек, сообщили “Интерфаксу” в минздраве страны.

Из них госпитализировали 218 человек (в том числе семь находятся в реанимации), 550-ти оказали первичную медпомощь, они лечатся амбулаторно.

За последние сутки число митингующих, обратившихся за помощью медиков выросло на 82 (накануне в минздраве сообщали о 686 пострадавших).

Напомним, протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.



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