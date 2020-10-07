Россию включили в список национальных угроз для США

07.10.2020, 7:48, Новости дня

Министерство внутренней безопасности США обнародовало обзор национальных угроз.

Как заявило ведомство, это первый в своем роде отчет, объединяющий разведывательную и оперативную информацию о вызовах для США, передает ТАСС.

И.о. руководителя министерства Чед Вулф заявил, что американцы, ознакомившись с отчетом, «будут больше осведомлены о таких традиционных для страны угрозах, как терроризм и оргпреступность», и «поймут», что США «сталкиваются с серьезной угрозой со стороны Китая, РФ и Ирана».

В МВБ предсказывают рост киберугроз. В отчете говорится, что «Китай, РФ и Иран, возможно, будут стремиться задействовать кибервозможности для нарушения работы инфраструктуры выборов, а также использовать меры влияния в отношении предпочтений избирателей».

МВБ заявило, что Пекин создает угрозу для «мирового и экономического лидерства» США. Китай, которого в МВБ сочли «долгосрочным стратегическим конкурентом», обвинили в краже интеллектуальной собственности, производстве и распространении контрафакта и ведении недобросовестных торговых практик.

Вашингтон считает, что РФ якобы намерена через кибератаки получить экономическую и политическую информацию, касающуюся нацбезопасности. Москва, по версии МВБ, нацелена на американскую промышленность и все уровни власти. Как говорится в отчете, РФ способна осуществлять кибератаки, которые вызовут различные сбои, действующие в течение нескольких часов или дней.

При этом отмечается, что в интернете намеренно проводится тезис о неспособности властей США справиться с коронавирусом.

В США обеспокоены тем, что ситуация с коронавирусом приведет к росту миграции из стран Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна.

Кроме того, в список угроз включены экстремизм, транснациональная преступность. Отмечается тема беспорядков в ходе антиправительственных протестов.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Китай – «намного более серьезная угроза, чем Россия».

МИД РФ отверг обвинения со стороны США о «вмешательстве» в выборы.