 

Китай назвали главным потребителем контрабандного леса из России

07.10.2020, 7:48, Новости дня

Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области, завил в интервью и.о. руководителя следственного управления СК по региону Дмитрий Вастьянов.

Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС.

«За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Вастьянова.

«Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован», – ответил он на вопрос, о каких конкретно странах идет речь.

В Иркутской области в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе. В ее состав вошли сотрудники налоговых органов, полиции, ФСБ и Следственного комитета.

«Эффективность рабочей группы, на мой взгляд, крайне высока. Но и по динамике нелегальное возмещение НДС сейчас уходит на «нет», – отметил Вастьянов.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению подобных преступлений (незаконного вывоза российского леса за границу). Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства. Но такие факты до сих пор всплывают, мы реагируем. Массового характера, как раньше, уже нет», – добавил он.

Вастьянов уточнил, что речь в основном идет о Китае, где российский лес «крайне востребован».

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин ранее провел совещание по декриминализации лесного комплекса. Глава государства поручил ввести полный запрет на вывоз грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Ранее в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.



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