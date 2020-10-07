ЗРК С-400 оказались «важнейшим препятствием» в отношениях Турции и США

07.10.2020, 7:31, Новости дня

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США, сообщил Госдеп.

Госдеп прокомментировал сообщения о планах Турции провести испытания С-400. США «продолжают категорически возражать против закупки». Вашингтон «глубоко обеспокоен» информацией о том, что Анкара не собирается отказываться от эксплуатации С-400.

Американское ведомство напомнило, что было приостановлено участие Турции в программе F-35, также есть «риск потенциальных санкций» против Анкары, передает ТАСС.

«Покупка С-400 является важнейшим препятствием в двусторонних отношениях и внутри НАТО», – заявили в Госдепе, выразив уверенность, что руководство Турции «понимает позицию» США.

Напомним, СМИ сообщали, что Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний.