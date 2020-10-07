 

ЗРК С-400 оказались «важнейшим препятствием» в отношениях Турции и США

07.10.2020, 7:31, Новости дня

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США, сообщил Госдеп.

Госдеп прокомментировал сообщения о планах Турции провести испытания С-400. США «продолжают категорически возражать против закупки». Вашингтон «глубоко обеспокоен» информацией о том, что Анкара не собирается отказываться от эксплуатации С-400.

Американское ведомство напомнило, что было приостановлено участие Турции в программе F-35, также есть «риск потенциальных санкций» против Анкары, передает ТАСС.

«Покупка С-400 является важнейшим препятствием в двусторонних отношениях и внутри НАТО», – заявили в Госдепе, выразив уверенность, что руководство Турции «понимает позицию» США.

Напомним, СМИ сообщали, что Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Совет белорусской оппозиции озвучил свою цель

27.06 / Коронавирус в США: число заражений растет рекордными темпами

18.08 / Может ли Москва «спасти» Лукашенко?

17.07 / Общество: Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

04.09 / 23 сентября Зеленский виступит на Генассамблее ООН – Мендель

10.07 / Российское посольство назвало доклад о работе контрразведки Германии «охотой на ведьм»

06.10 / В Минпросвещения опровергли перевод школ Москвы на дистанционное обучение

31.08 / Украинские пограничники задержали женщину с георгиевскими ленточками

03.07 / До конца 2030 года Fujifilm создаст ленточный накопитель с картриджами почти по 400 ТБ

30.06 / В Краснодаре ищут убийц предпринимателя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска