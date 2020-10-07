Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

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07.10.2020, 7:41, Новости дня

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление с днем рождения главе российского государства Владимиру Путину, пишут СМИ.

Путин в среду отмечает 68-й день рождения.

Как сообщил Бердымухамедов, «уверенное социально-экономическое развитие» России, «последовательное укрепление ее государственности», а также авторитета страны в мире «неразрывно связаны» с именем Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Нейтральный Туркменистан».

Президент Туркмении отметил роль российского лидера в укреплении стратегических отношений Москвы и Ашхабада. Бердымухамедов выразил намерение продолжить расширять связи между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Он уверен, что связи двух стран и их стратегическое партнерство будут «неуклонно укрепляться на благо наших народов».

Президент Туркмении пожелал российскому коллеге крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а дружественному народу РФ – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.

Напомним, Песков рассказывал, что даже в тех случаях, когда Путин принимает по телефону поздравления от зарубежных коллег, каждый раз затрагиваются рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов.



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