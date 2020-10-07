Армения сообщила об отражении атаки Азербайджана на юге Карабаха

07.10.2020, 7:41, Новости дня

Министерство обороны Армении сообщило об отражении атаки азербайджанских войск на юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Кроме того, военное ведомство сообщило об обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта и других населенных пунктов азербайджанскими войсками, передает ТАСС.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.