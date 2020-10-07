 

Армения сообщила об отражении атаки Азербайджана на юге Карабаха

07.10.2020, 7:41, Новости дня

Министерство обороны Армении сообщило об отражении атаки азербайджанских войск на юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Кроме того, военное ведомство сообщило об обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта и других населенных пунктов азербайджанскими войсками, передает ТАСС.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Ефремов пожаловался суду на давление со стороны Пашаева

04.08 / Обвиняемого в нападении на росгвардейца в парке Горького отправили под домашний арест

14.07 / В США в июне вырос индекс потребительских цен

11.08 / Замглавы МИД Польши призвал не толкать Белоруссию в объятия России

04.07 / Туроператоры Сочи просят перенести сроки введения электронных путевок

13.07 / Kia показала интерьер нового Kia Carnival

05.08 / В профсоюзе рассказали об обращениях капитана судна, груз с которого мог взорваться в Бейруте

05.07 / Детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться больше, чем в прошлом – центр оценивания

31.07 / Выросло число жертв ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

02.07 / Мэр Коломыи сообщил, что у него обнаружили COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска