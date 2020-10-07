 

Байден увеличил отрыв от Трампа

07.10.2020, 7:35, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден увеличил отрыв по популярности от действующего президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного SSRS.

Среди опрошенных американцев, которые намерены голосовать, 57% поддержали Байдена, 41% – Трампа, передает РИА «Новости». со ссылкой на CNN.

Также они предпочли Байдена Трампу по таким вопросам, как равенство рас, здравоохранение, коронавирус, номинации в Верховный суд и вопрос преступности.

Улучшился и позитивный рейтинг Байдена – 52% опрошенных американцев заявили, что у них сложилось положительное мнение о Байдене, и лишь 39% заявили, что у них положительное мнение о Трампе.

Порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы поддерживать ни одного политика.

Предыдущий опрос проводился в середине августа. Тогда Байден опережал Трампа по уровню поддержки на 8 п. п.

Большинство социологических исследований указывает на лидерство кандидата в президенты от демократов. По разным оценкам, отрыв Байдена составляет от 2 до 16 п. п., передает ТАСС.

Опрос проводился фирмой SSRS для CNN c 1 по 4 октября среди случайной выборки в 1205 взрослых жителей США, опрошенных по телефону. Результаты опроса имеют статистическую погрешность в 3,3 процентных пункта для всей выборки и в 3,6 процентных пункта для тех, кто намерен проголосовать.

Напомним, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.



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