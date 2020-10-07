 

Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам страны приостановить работу

07.10.2020, 7:35, Новости дня

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны в связи со сложной общественно-политической ситуацией временно приостановить деятельность.

«Национальный банк Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране», – передает ТАСС сообщение Нацбанка.

Как отмечает главный финансовый регулятор республики, существующая в стране национальная платежная система «Элкарт» продолжает «обеспечивать возможность проведения безналичных платежей». Однако это касается лишь операций внутри Киргизии.

«Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», – подчеркивается в сообщении.

Как заверил Национальный банк Киргизии, ситуация в республике им «отслеживается» и в случае необходимости будут приняты меры для «обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны».

Напомним, во вторник минфин Киргизии сообщил о приостановке всех финансовых операций.

Протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Социал-демократическая партия Киргизии, которая поддерживает Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Международные эксперты проследят за голосованием по поправкам в Конституцию

21.07 / В споре о семилетнем бюджете ЕС победили «бережливые» страны

20.09 / Новый адвокат Ефремова объяснил просьбу сменить срок на условный

13.09 / Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

31.07 / Венедиктова о назначении Пискуна советником: Самое ценное, что есть у человека, – это опыт

21.07 / Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

12.07 / Лауреат Нобелевской премии – российская подлодка на Балтике — это угроза безопасности Швеции

13.09 / Врио губернатора Камчатки набирает 79,38% голосов на выборах главы региона

08.07 / В Порошенко на митинге швырнули пачку фальшивых купюр

20.08 / Члена совета белорусской оппозиции вызвали в СК республики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска