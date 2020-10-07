Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам страны приостановить работу

07.10.2020, 7:35, Новости дня

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны в связи со сложной общественно-политической ситуацией временно приостановить деятельность.

«Национальный банк Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране», – передает ТАСС сообщение Нацбанка.

Как отмечает главный финансовый регулятор республики, существующая в стране национальная платежная система «Элкарт» продолжает «обеспечивать возможность проведения безналичных платежей». Однако это касается лишь операций внутри Киргизии.

«Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», – подчеркивается в сообщении.

Как заверил Национальный банк Киргизии, ситуация в республике им «отслеживается» и в случае необходимости будут приняты меры для «обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны».

Напомним, во вторник минфин Киргизии сообщил о приостановке всех финансовых операций.

Протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Социал-демократическая партия Киргизии, которая поддерживает Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.