Хирург Роджер Лейр о своем сенсационном изучении инопланетных имплантатов

07.10.2020, 7:13, Разное

Одной из самых странных черт феномена похищения людей инопланетянами являются те случаи, когда на телах (или в телах) жертв остаются физические доказательства.

Это могут быть разнообразные ожоги, порезы или проколы непонятными инструментами, свежие следы шрамов, странная сыпь на коже, участки на теле, где полностью перестали расти волосы, необычные ощущения в теле и тд.

Самыми примечательными из этих “улик” являются крошечные твердые предметы разнообразной формы и из различных материалов, которые были вставлены в тело пациентов с неясной целью. Уфологи называют их “инопланетными имплантатами”.

Это могут быть кусочки редких металлов, странные проводки, нечто, похожее на электроды или микросхемы. Чаще всего их находят в области носа (очень далеко просунутыми, почти до мозга) и в конечностях.

Иногда их обнаруживают случайно во время прохождения медосмотра в больнице или же пациента мучают необычные ощущения в определенном месте, после чего он сам приходит сделать рентген этой части тела и тогда на снимке обнаруживается нечто твердое, вставленное глубоко под кожу.

Конечно же многие врачи бывают озадачены этими “имплантатами”, но в большинстве случаев они считают их случайными травмами, когда инородный объект попадает в тело через порез или будучи проглоченным. Однако есть хирург, который посвятил свою жизнь изучению таинственных имплантатов. Звали его Роджер Кревин Лейр (1935-2014).

Лейр начинал добропорядочным хирургом-ортопедом из штата Калифорния и поначалу он вообще не интересовался уфологией. Но постепенно он увлекался этим все больше и больше, читал книги про НЛО и пришельцев, начал ездить на различные встречи поклонников НЛО, а потом стал членом местного отделения MUFON – американской уфологической сети.

Однако долгие годы это было для него всего лишь увлекательным хобби и он не смешивал это хобби со своей работой. Но в 1955 году все изменилось. В тот год Лейр посетил уфологическое мероприятие, где увидел рентгеновские снимки женщины, уверявшей, что ее похищали пришельцы.

На снимках было отчетливо видно нечто аномальное в теле женщины и Лейр, будучи хирургом, сразу же понял, что это реально что-то необычное. Он рассмотрел на снимках сразу несколько металлических объектов и потом сказал женщине, что может удалить их из ее тела. Лейром двигало любопытство, он хотел изучить эти объекты и понять, что это может быть.

Когда он прооперировал пострадавшую, он обнаружил, что это два крошечных кусочка металла, которые состояли из алюминия и метеоритного железа. На поверхности кожи рядом с тем местом, откуда он вытащил эти объекты, не было никаких следов от шрамов, а в соединительной ткани не было ни малейшего следа от воспаления, словно тело женщины не считало эти объекты инородными телами.

Как могли попасть эти предметы в тело и что это такое? Лейр был сбит с толку. Но потом он нашел еще одного пациента с такими же имплантами и когда вытащил их, то это снова оказались объекты с необычными свойствами и непонятно как попавшие в тело.

Лейр понял, что это далеко не единичные случаи и в последующие годы начал намеренно работать именно с такими пострадавшими людьми, создав для такого некоммерческую организацию под названием “A&S Research”. Вместе с Лейром в ней работали стоматолог, радиолог и хирург общего профиля.

За время своей работы Лейр и его помощники прооперировали около двух десятков людей, вытащив из их тел множество разных странных предметов. Все импланты были уникальными, их форма не повторялась, создавалось впечатление, что импланты изготавливались для каждого человека индивидуально.

Некоторые из них состояли из очень редких элементов, к примеру один имплант содержал в себе U-236 – изотоп урана, а в еще одном обнаружился иридий. И целая группа имплантов представляла из себя элементы, которые встречаются лишь в метеоритах.

Иногда встречались импланты, демонстрирующие странные кристаллические структуры, импланты, похожие на углеродные нановолокна или нанотрубки, покрытые очень твердым маслянистым слоем, который не давал телу отторгать их.

Некоторые импланты проявляли магнитные свойства, а некоторые, как утверждалось, излучали непонятные радиоволны на “частоте глубокого космоса” и продолжали излучать эти сигналы даже после удаления из тела.

Лейр рассказывал, что у него было несколько случаев, когда во время операции по удалению импланты странным образом дергались, словно пытались избежать хирургического скальпеля и остаться в теле пациента. А когда он пытался разрезать импланты, то они были чрезвычайно устойчивы к обычным инструментам и лишь с помощью лазера ему удавалось повреждать некоторые из них.

В практике Лейра был один особенно пугающий случай, когда один имплант во время удаления разломался внезапно на несколько кусочков, но потом сам собой начал собираться воедино воедино. Об этом случае Лейр написал заметку в журнал о паранормальных явлениях “X News Magazine”:

“Это был случай номер 15, который касался пациента мужского пола. Он женат, у него несколько маленьких детей и живет он на юге Калифорнии. В его жизни было несколько случаев похищения, в том числе когда его похищали вместе с женой и их детьми.

Однажды утром он проснулся с болью в пальце на ноге, а потом увидел на простыне несколько пятен крови. Уже на следующий же день он связался со мной и приехал в мой офис. Поначалу он скрыл тот факт, что его похищали, он пришел как обычный пациент с болью в ноге.

После осмотра я обнаружил в его пальце инородное тело, хотя на нем не было ни одной ранки и нигде не было следов от крови. Я сделал рентген и обнаружил инородное тело из металла. Оно причиняло боль пациенту и я порекомендовал удалить его хирургически.

Во время последующего визита пациент рассказал о том, что его похищали пришельцы и именно поэтому он решил обратиться ко мне. Он заполнил анкету и я назначил ему операцию. И далее неполный список тех необычных событий. что произошли во время этой операции:

1) Все наши операции выполняются под контролем рентгеновского аппарата “C Arm”, это помогает хирургу видеть нужный объект на экране все время операции. И впервые за нашу практику таких операций удаляемый объект распался на несколько частей.

Каждый кусочек мы поместили на марлю, а потом перенесли в контейнер, наполненный сывороткой из крови пациента. Мы успели удалить из пальца все кусочки объекта, кроме последнего и когда решили удалить последний, то он внезапно куда-то исчез. Его нигде не было видно на экране “C Arm”. Мы долго искали его, но потом сдались.

2) Через три дня я взял контейнер с кусочками объекта для очередного осмотра и увидел что все кусочки выстроились ровно в ряд на дне контейнера. Я закрыл контейнер, встряхнул его, а потом поставил на стол и подождал 15 минут. Потом снова открыл и был шокирован: кусочки объекта снова выстроились в ровную линию рядом с друг другом.

Я позвонил нашему оператору, он приехал и мы снимали это явление несколько раз. У нас нет объяснений этом странному поведению объектов, единственная версия это что все кусочки были из материала, обладающего особой магнитной памятью”.

Еще одним пугающим открытием доктора Лейра стало то, что он обнаружил, что некоторые импланты находились в телах пациентов очень много лет. Некоторые в течении десятилетий.

С каждым таким странным происшествием Роджер Лейр все больше убеждался в том, что они имеют дело с инопланетными технологиями. Он предполагал, что данные импланты являлись своеобразным датчиком слежения за определенными людьми или же они должны были отслеживать физическое состояние этих людей.

Лейр прекрасно понимал, что его работа вызовет много критических отзывов, но до самой смерти он уверял, что при исследовании придерживался самых строгих научных методов.

Лейр написал несколько книг на тему инопланетян и имплантов, множество статей в журналах, часто появлялся в передачах на ТВ и радио. На него сваливалось множество обвинений от скептиков, считающих, что его имплантаты лишь случайные кусочки стекла или металла, попавшие в людей при различных обстоятельствах, не связанных с пришельцами. Лейр стойко противосстоял критике.