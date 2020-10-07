Как зубастый монстр больше двух лет пугал семью

07.10.2020, 6:42, Разное

Большинство встреч людей с загадочными криптидами вроде Несси, йети, чупакабры и прочих птеродактилей происходят единично и на расстоянии, то есть ограничиваются лишь краткими моментами удивления, легкого испуга и учащенного сердцебиения.

Однако бывают случаи по настоящему жуткие, когда странное существо настойчиво и на протяжении длительного времени преследует одних и тех же людей. После таких встреч пострадавший долго находится в состоянии стресса, а порой эта тревожность остается с ним на всю жизнь.

Следующий случай был описан в книге бывалого путешественника Эллиота Меррика "Истинный Север: Путешествие в неизведанные пустоши", изданной в 1933 году. Это была по сути биография автора, слегка разбавленная теми историями, которые он услышал во время своих приключений.

Меррик прожил очень насыщенную жизнь и скончался в возрасте 91 года в 1997 году. История, о которой мы далее поведаем, была им услышана в 1912 или 1914 году, когда он путешествовал по полуострову Лабрадор, Канада, а точнее в местечке Хэппи Вэлли-Гуз Бэй.

"Истории о призраках вполне реальны в этой "стране" одиноких домов и примитивных верований. Траверспинская горилла это один из самых страшных местных ужасов. Лет двадцать назад маленькая девочка (из семьи Мишлин) играла на открытой лужайке (возле реки Траверспин) одним осенним днем, когда увидела выходящую из леса огромную волосатую тварь с длинными, свисающими почти до земли, руками.

Существо стояло прямо и его рост был равен примерно 7 футов (213 см), но иногда оно опускалось на четвереньки. На макушке его головы была белая грива. При виде этого существа девочка, что неудивительно, застыла на месте как вкопанная от страха.

Этот страх достиг апогея, когда это полуживотное-получеловеческое существо подошло к девочке совсем близко, а потом она подумала, что существо хочет заговорить с ней, и сама подошла к нему. Но все ее план на общение быстро исчезли, когда на лице монстра появилась злобная и страшная ухмылка.

В следующий момент девочка увидела широко разинутую пасть чудовища, наполненную огромными зубами. Эти зубы были такие большие, что легко могли положить конец жизни девочки и съесть ее. К счастью, девочка нашла в себе силы убежать прочь и добежать до дома родителей.

В истерике она выпалила им о том, что произошло, что заставило ее отца выбежать и пристально проверить весь участок. Однако животное уже исчезло. Некоторые обстоятельства указывали на то, что это не могло быть просто страшным сном, который приснился девочке, и она не могла увидеть обычного медведя, приняв его за монстра".

Далее история разворачивалась следующим образом. Отец девочки (ее имя так и осталось неизвестным) собрал группу охотников и начал осматривать то место, где все произошло.

Они нашли возле реки огромные отпечатки следов, глубоко вдавленные в землю. После этого они поверили, что монстр был реальным и далее велели всем жителям запирать свои дома на ночь.

Прошло несколько дней, за который ничего не случилось, а потом существо вернулось. В тот вечер вторая дочь семьи Мишлин сидела в доме и играла с двумя собаками. Когда девочка случайно посмотрела в сторону окна. она увидела как в окно смотрит нечто огромное и волосатое, стоящее снаружи дома.

Девочка закричала, позвала мать, а собаки начали громко лаять, уставясь на окно. Когда в комнату вбежала мать девочки, она тут же увидела за окном огромное существо с белой гривой на голове. Монстр стоял, прижав одну руку к оконному стеклу.

Женщина была не робкого десятка, она схватила охотничье ружье, открыла входную дверь, выбежала наружу и выстрелила в монстра. Правда промахнулась, однако существо испугалось, упало на четвереньки и быстро-быстро убежало в лес. Две собаки выбежали наружу и еще долго стояли у кромки леса и лаяли.

С ружьем в руках миссис Мишлин стала осматривать участок возле дома и увидела на земле такие же огромные вдавленные следы, которые ее муж несколько дней назад заметил у реки.

Следы это, к слову, были очень странными – они не были похожи на отпечаток ступни человека или обезьяны, потому что вместо пяти пальцев там было лишь два крупных пальца, а пятка была необычно узкая. При этом следы были так сильно вдавлены в землю, что создавалось впечатление. что их владелец весил более 200 кг.

В тут ночь вся семья Мишлин спала на верхнем этаже дома, а рядом с ними лежали два ружья и большой топор. Входная дверь была заперта на толстый засов. Собаки спали внизу, охраняя дом. Если бы существо вернулось, собаки первыми бы подняли тревогу.

В ту ночь все было спокойно и последующие несколько дней тоже, но потом монстр снова вернулся. Теперь он пришел глубокой ночью, когда семья спала. Существо подошло к окну, но едва успело заглянуть внутрь, как собаки, находившиеся снаружи дома, проснулись и начали громко лаять, а потом стали накидываться на монстра.

Мистер Мишлин первым подбежал к окну и увидел как собаки наскакивают на монстра с лаем и рычанием. А потом он увидел как монстр отломал от дерева большую ветку и начал махать ею на собак. Собаки отскочили к дому, но продолжили лаять на монстра.

Боясь, что еще чуть-чуть и чудовище убьет его собак, мистер Мишлин взял ружье, выбежал из дома и прицелился в монстра. Но он ничего не успел сделать, потому что существо внезапно упало на четвереньки (оно словно вспомнило, что в прошлый раз по нему уже стреляли из ружья) и быстро убежало в лес. Собаки помчались за ним и скрылись за деревьями.

Остаток ночи мистер Мишлин стоял на страже и ожидая возвращения собак. Собаки вернулись лишь утром, они были мокрыми и выглядели потрепано, но живы. Мистер Мишлин посчитал, что собаки преследовали монстра до реки и потом тот перебрался через реки.

Семья Мишлин искренне надеялась, что теперь то уж чудовище оставит их наконец в покое. Но не тут то было. Этот монстр оказался очень настойчивым и при этом умным. Через несколько дней оно снова пришло и теперь следовало определенному плану: сначала оно обошло весь дом, чтобы проверить, не находятся ли собаки снаружи, а потом уже подошло к окну и стало разглядывать в него обитателей дома.

Так повторилось еще через несколько дней, потом еще через неделю, и еще раз …и еще. Всякий раз собаки поднимали громкий лай, заметив в окне чудовище, а мистер и миссис Мишлин забирали своих детей и убегали спать на верхний этаж. Монстр стоял возле окна некоторое время, а потом уходил обратно в лес.

По такому плану все это продлилось всю зиму, а потом и весь следующий год. Существо не придерживалось строгих промежутков, но появлялось регулярно и придерживаясь одной и той же тактики поведения. Семья Мишлин не могла понять, что монстру было нужно в их доме, казалось лишь, что оно что-то настойчиво высматривает в окне. Может быть ему была нужна одна из девочек?

Все это продолжалось больше двух лет, когда внезапно странная "горилла" наконец перестала приходить к дому Мишлин. Наконец-то вся семья смогла вздохнуть спокойно, они очень устали бояться, а уехать отсюда по каким-то причинам не могли.