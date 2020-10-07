Россия, Китай и Иран – в числе основных угроз национальной безопасности США

07.10.2020, 7:25, Новости дня

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф опубликовал во вторник на сайте министерства документ под названием «Оценка угроз Родине». Это первый в своем роде отчет, в котором объединена вся имеющаяся у Министерства внутренней безопасности информация о факторах, угрожающих национальной безопасности США, включая разведывательные и оперативные данные.

По словам Волфа, в отчете представлена максимально подробная информация, на основании которой министерство планирует свои действия по защите национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Эти угрозы были выявлены благодаря использованию самых лучших разведданных, оперативной информации и опыту сотрудников министерства… Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Однако… они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой… со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран», – заявил Волф.

Основные выводы, к которым пришли авторы отчета, оценивая угрозы национальной безопасности США в 2020 году: