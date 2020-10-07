 

Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики

07.10.2020, 6:43, Разное

По мнению эксперта, чтобы справиться с негативными процессами в экономике, республике нужно не 1,5 миллиарда долларов. Для этого нужно в несколько раз больше – как минимум 4,5 миллиарда долларов, уверен Суздальцев.

Предоставление кредита Белоруссии политолог назвал политическим шагом. Но на большее Минск может не рассчитывать: Москва не будет продолжать спонсировать своего союзника, уверен Суздальцев.

Всему виной коронавирус. Суздальцев напомнил, что российский бюджет испытывает серьезные трудностит из-за эпидемии, поступления в казну уменьшились.

Кроме того, события на Украине стали уроком для Кремля. Политолог отметил, что в Москве не забыли, как в декабре 2013 года Россия выдала в кредит три миллиарда долларов президенту Виктору Януковичу.

Да и с платежеспособностью у белорусского союзника проблемы, отметил Суздальцев. Он напомнил, что Минск не отдает кредиты, а отодвигает погашение долгов на поздний срок. Лукашенко не хочет отдавать деньги и надеется на списание долгов, приводит мнение Суздальцева “Московский комсомолец”.

О выделении кредита Минску в Москве сообщили 14 сентября, в день встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Большую часть денег Белоруссия потратит на реструктуризацию предыдущих обязательств. Сейчас республика должна России более семи миллиардов долларов.

Россия щедро поддерживала Белоруссию все годы незавимости. По подсчетам аналитиков, за почти 30 лет Москва вложила в западного соседа более 100 миллиардов долларов.

Существенная часть экономической помощи республике заключалась в льготных энергоносителях. Цены на газ для Белоруссии должны быть на уровне Смоленской области, уверены в Минске.



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