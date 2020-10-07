 

Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии

07.10.2020, 6:23, Разное

Проходят же акции оппозиции в республиках по-разному. Да и последствия их могут быть совсем разными, считают эксперты. Если белорусы до сих пор не добились желаемого, то киргизы могут получить перевыборы и возможную смену власти уже в скором будущем.

Дело в отличиях политических систем. В Белоруссии президент Александр Лукашенко, поддержанный властными структурами, сразу заявил, что перевыборов не будет. В Киргизии глава государства Сооронбай Жээнбеков призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с улиц, чтобы избежать дальнейших столкновений. Члены Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) поддерживают бывшего президента Алмазбека Атамбаева, освобожденного протестующими из СИЗО.

Спустя сутки после начала волнений ЦИК Киргизии объявил результаты выборов недействительными. И власти страны идут навстречу протестующим. “Если в Белоруссии выраженная президентская республика, то в Киргизии президентско-парламентская республика. Там есть клановая конкуренция и нет идеологии”, – уверен
политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Маркин.

При этом директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что в Киргизии, в отличие от Белоруссии, нет жесткой вертикали власти. Существенно отличались и действия недовольных. Если протесты в Белоруссии начинались мирно, то в Киргизии сразу была названа цель выхода людей на улицы – захват Белого дома.

По словам Солонникова, существенную роль играет и то, что в Киргизии протесты обусловлены внутренним недовольством, а в белорусском сценарии существует большое влияние извне. Кроме того, политическая система в Киргизии устроена так, что там всегда есть достаточно сильная системная оппозиция, состоящая из представителей кланов, которые еще не пришли к власти.

Основной организационный фактор протестов в Белоруссии же – это внешнее воздействие. Два месяца назад недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии тоже стали протестовать – волнения не утихают до сих пор.



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