 

Россия отреагировала на беспорядки в Киргизии: Призываем проявить мудрость

07.10.2020, 6:23, Разное

Бишкек протестует против итогов парламентских выборов. В комментарии российского МИД подчеркивается, что Киргизия – наш стратегический партнер и союзник, поэтому Москва заинтересована во внутриполитической стабильности республики.

Дипломаты заявили, что приоритетом должно оставаться демократическое развитие страны. Отмечается, что Россия надеется на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы.

“Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности”, – гласит официальный комментарий МИД по поводу беспорядков в Киргизии.

Напомним, ранее Центризбирком республики признал недействительными итоги прошедших парламентских выборов. Выборы в стране состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые беспорядки в Киргизии. Протесты в Бишкеке переросли в массовые волнения.

Митингующих разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. По последним данным, один человек погиб, почти 600 – пострадали. Известно, что демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других арестованных политиков. Оппозиционные партии сформировали Координационный совет.



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