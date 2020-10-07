Мнение: О новой удавке на шее России

07.10.2020, 6:15, Разное

В очередной раз можно убедиться, насколько хорошо работает стратегия медленного сваривания лягушки в постепенно нагреваемой воде, если действовать последовательно и целенаправленно. Это было не раз, и всё равно – всё та же ловушка.

Теперь в «кейсе Навального».

Вполне ожидаемо эксперты ОЗХО подтвердили, что в организме российского оппозиционера Алексея navalny Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, которые свидетельствуют о применении против него боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В отчёте обтекаемо говорится, что «непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включён в список Приложения по химическим веществам к Конвенции», но это не так важно. Важнее, что «биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года».

В переводе на русский это означает, что подтверждается версия немецкой стороны об отравлении Алексея Навального ранее неизвестной модификацией БОВ из группы «Новичок». И для западного обывателя это является лишним доказательством, что само покушение на жизнь оппозиционного российского политика было организовано на высоком государственном уровне. А все отрицания Кремля – не более, чем вопли преступника, схваченного за руку. Ловушка захлопнулась.

Первое и ближайшее последствие этих выводов – новые #санкции. Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию T-online заявил, что против России введут санкции, если Организация по запрещению химического оружия подтвердит, что Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». При этом глава внешнеполитического ведомства дал понять, что речь идет о санкциях Евросоюза. «Санкции всегда должны быть целенаправленными и пропорциональными. Но такое грубое нарушение Международной конвенции о химическом оружии не может остаться без ответа», – отметил глава немецкого МИДа.

Но это ещё полбеды. Новое доказанное – в глазах западного избирателя – злодеяние Кремля позволяет обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Это крупный калибр. РФ, по сути, ставят в один ряд с Ираком, Северной Кореей, Сирией. В таком контексте санкции Евросоюза, о которых говорил глава внешнеполитического ведомства ФРГ, вторичны. Поскольку теперь Россия в глазах мировой общественности полностью превращается в «империю зла». Против которой все средства хороши. Вплоть до военных, если настанет подходящий момент.

А чтобы его приблизить, российскую экономику будут шаг за шагом подтачивать различными ограничениями и барьерами. Только совсем патриотнутые могут считать, будто западные санкции «не работают», а Россия всё научится делать сама. Во-первых, такого не мог даже СССР, который был экономически более диверсифицирован, чем нынешняя #Россия, зависимая от экспорта ограниченного числа товарных групп, в первую очередь – сырья. Отставание Советского Союза от развитого мира в части «высоких технологий» стало уже притчей во языцех, а удручающее качество советских товаров, производимых для потребительского рынка, не нуждается даже в отдельных комментариях.

Во-вторых, санкции как раз таки работают. Они планомерно отсекают Россию от глобальных рынков капитала и лишают её возможности привлекать и использовать для своего развития мировые финансовые, технологические и предпринимательские ресурсы. Особенно в таких важных с точки зрения экспорта отраслях, как нефтегазовая промышленность, ОПК и атомная энергетика. Например, ограничения для российских нефтяных мейджоров на получение услуг и технологий от западных нефтесервисных компаний могут привести к тому, что до 10% скважин, выведенных из эксплуатации в рамках апрельской сделки ОПЕК+, уже не получится снова запустить в работу после отмены квот на добычу.

В-третьих, лишь мизерную часть современной номенклатуры товаров #Россия реально может производить сама. Что ещё раз вполне наглядно показала недавняя ситуация с отказом западных компаний поставлять композитные материалы для крыльев и двигателей отечественного среднемагистрального самолёта МС-21. И хотя российский президент Владимир #Путин назвал поведение западных поставщиков «хамством» и недобросовестной конкуренцией, делу это не помогло и проект серьёзно притормозил. А стране придётся тратить дополнительные ресурсы на «импортозамещение». Если же вдобавок будет введено эмбарго на поставки микроэлектроники для российских самолётов, проект можно будет хоронить: разработка конкурентных образцов и их сертификация может затянуться на долгие и долгие годы, даже с учётом того, что нашим предприятиям не придется делать всё совсем с нуля. И подобных примеров можно приводить десятки и сотни по каждой отрасли.

Иными словами, даже если санкции не сильно бьют по российской экономике в моменте, они лишают её ресурсов для развития и заставляют терять время на повторение давно пройденного Западом. В итоге Россия постепенно, но неуклонно выдавливается на периферию развитого мира, причём с каждым годом этот процесс приобретет необратимый характер. Особенно с учётом того, что все санкции носят крайне инерционный характер: запустить их сравнительно легко, а вот потом отменить – сложно и долго. Самый известный пример здесь, конечно же, поправка «Джексона–Веника» к Закону о торговле #США. Введённая в 1974 году, она была отменена официально лишь в 2012-м. И хотя с 1989 года американские президенты ежегодно накладывали мораторий на её действие, временный и частный характер этого акта не позволял торговым отношениям развиваться в полной мере.

С другой стороны, как ни парадоксально, западные санкции скорее выгодны высшему руководству страны и связанными с ним элитами. Например, в 2018 году на фоне «дела Скрипалей», в чём-то аналогичного кейсу Навального, популярность Владимира Путина резко выросла в канун выборов. Россияне сочли, что Запад искусственно и неправомерно обвинил страну в ужасном преступлении, представив в качестве доказательств ставшее мемом хайли-лайкли. Ставка Кремля на режим «осаждённой крепости» не просто сыграла в плюс, но и позволила протащить де-факто конфискационную пенсионную реформу.

При этом действия Запада, бьющие по российской экономике, не сильно влияют на благосостояние особо приближённых «олигархов». Поскольку в их распоряжении по-прежнему остаются все ресурсы страны, пусть и скудеющие. Расплачиваться за все припадки величия и прочие «Новички» приходится простым гражданам.

Но может быть, они хотя бы теперь поумнеют?