Правительство ФРГ отреагировало на публикацию отчета Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального

07.10.2020, 5:40, Новости дня

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен малоизвестным нервно-паралитическим веществом, которое еще не внесено в официальный список Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявили в пресс-службе федерального правительства Германии.

В ОЗХО подтвердили отравление Навального боевым ядом из группы “Новичок”, к таким же выводам ранее пришли лаборатории в Германии, Швеции и Франции, сказано в сообщении.

“Оценка рисков распространения играет важную роль в планируемой передаче или публикации информации, а также в вопросе официального включения в список. Информация об опасном веществе не должна попасть в чужие руки”, – отмечено в релизе.

Правительство Германии потребовало объяснений от России. В ближайшие дни ОЗХО и страны Евросоюза выработают план дальнейших действий.

“Любое применение химического оружия – это серьезный процесс и не может оставаться без последствий”, – подчеркнули в правительстве Германии.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы “Новичок” подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.