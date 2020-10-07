 

Крымских моряков освободили из пиратского плена

07.10.2020, 5:35, Разное

Трех моряков из Крыма, похищенных пять месяцев назад нигерийскими пиратами с гражданских судов в водах Экваториальной Гвинеи, освободили из плена. Об этом сообщили в посольстве РФ в Нигерии.

«В результате совместных действий дипломатов посольства РФ в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков: Алексей Перфильев, Валентин Нечай, Вячеслав Сечин», — уточнили в посольстве.

Сейчас моряки находятся в городе Порт-Харкорт, в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное.

Напомним, в мае 2020 года с торговых судов «Рио Митонг» и «Джиблоо», которые стояли на рейде порта Малабо и в заливе Луба в ожидании фрахта и не охранялись, похитили севастопольцев Алексея Перфильева и Валентиная Нечая, а также жителя Симферополя Вячеслава Сечина. Пираты держали их в одном из лагерей в джунглях. Требуя у судовладельцев и родственников выкуп, они неоднократно угрожали расстрелять заложников. О судьбе пиратов в российском дипредставительстве в Нигерии пока не сообщают.

Александр Егоров

Источник: Новая газета



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