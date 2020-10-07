Итоги саммита Украины – ЕС: о реформах и «промышленном безвизе»

07.10.2020, 5:25, Новости дня

КИЕВ – В Евросоюзе ожидают дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в Совместном заявления 22-го саммита Украина – Европейский Союз, который прошел в Брюсселе 6 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель выступили заявлением, в котором подтвердили «неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли».

В одном из пунктов Совместного заявления, которое размещено на сайте президента Украины, выражена поддержка началу «миссии по предварительной оценке готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции».

Стороны подтвердили роль Украины как стратегической транзитной страны для газа, а также «договорились улучшить сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства» для содействия торговле, транспортным связям, контактам между людьми.

«Мы подчеркнули важность проведения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по укреплению европейской энергетической безопасности. Мы отметили важность сотрудничества Украины с ЕС с целью ее интеграции в энергетический рынок ЕС […] », – подчеркивается в документе.

О прочности отношений между странами, по мнению участников саммита, «свидетельствует единство, солидарность и взаимная преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19».

Глава украинского государства сказал, что 22-й саммит – «это первый «живой» саммит со страной-партнером ЕС с начала пандемии».

Президент Украины отметил, что во время переговоров было «тщательно рассмотрен прогресс» имплементации Соглашения об ассоциации.

«Указанны дальнейшие шаги активного сотрудничества Украины с Европейским Союзом. Могу заверить – наши планы амбициозные и беспрецедентные», – сообщил Владимир Зеленский.

О ситуации в Донбассе и Крыму

На пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина – ЕС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть переговоров была посвящена вопросу урегулирования ситуации в Донбассе и реализации шагов для имплементации Минских договоренностей.

Участники саммита подтвердили «решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014».

«Европейские партнеры высоко оценили наши усилия на пути к миру, а также активную и конструктивную позицию Украины в нормандском формате», – констатировал Владимир Зеленский, отмечает пресс-служба украинского лидера.

Президент Украины сообщил, что получил заверения: санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции, что Европейский Союз будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины и осуждения незаконной аннексии Россией Крымского полуострова.

«Поддержка со стороны Евросоюза Минских соглашений и непризнание аннексии Крыма и Севастополя Россией остаются с нашей стороны непреклонны. Санкции в поддержку этой политики были продолжены 1 октября. Также у нас есть конкретные персональные санкции против лиц, которые строили Керченский мост. Шаги Владимира Зеленского, направленные на преодоление этого конфликта, очень важны. Мы призываем Россию взаимно осуществлять такие шаги, чтобы найти мирное урегулирование, которое бы уважало суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства», – отметил Шарль Мишель.

«Промышленный безвиз»

Также президент Украины заявил о намерениях двигаться в направлении соглашения о «промышленном безвизе».

«Уже начала работу экспертная миссия ЕС, она оценит готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции», – сообщил он.

По словам Владимира Зеленского, «Зона свободной торговли должна соответствовать реалиям – как украинской экономики, так и экономики и законодательного поля Евросоюза».

Сотрудничество и конкуренция

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский считает, что вопрос экономического сотрудничества с Евросоюзом нужно рассматривать, в том числе, через призму готовности украинского бизнеса к конкуренции с другими товарами на международном рынке.

«"Промышленный безвиз" – это хорошо. Но по модели ведения бизнеса, в вопросах конкуренции, мы не готовы полноценно выйти на западные рынки», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что усиление экономического сотрудничества с Евросоюзом возможно после насыщения внутреннего украинского рынка качественными товарами, роста конкуренции внутри страны, поиска новой экономической модели развития.

«Говорить, что мы будем экономически развиваться благодаря поставкам на Запад и сотрудничеству с Западом – это инициатива, которая вводит в заблуждение украинского гражданина в том плане, что в действиях власти проявляется забота о нем. С другой стороны, разве нам кто-то закрывал доступ на западные рынки? Нет. Вопрос – в конкурентных преимуществах украинских товаров, способности своевременно выполнять заказы», – подчеркивает Юрий Смелянский.

Экономист утверждает, что сегодня одно из основных направлений для экспорта из Украины в Европейский Союз – сельхозпродукция.

Реформы и привлекательность для инвесторов

Политолог Украинского клуба Виталий Литвиненко считает, что страна все так же как и двадцать лет назад нуждается в проведении жестких неолиберальных реформ, которые позволят национальной экономике быть привлекательной для зарубежных инвесторов.

«При Кучме и Януковиче мы были сырьевым придатком Запада, но и сейчас мы не конкурентоспособны. Украина продает в Евросоюз в основном сырье и сельхозпродукцию, более того, торговый баланс с ЕС у нас отрицательный: мы больше покупаем, чем продаем», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Виталия Литвиненко, несмотря на оптимистический характер Совместного заявления по итогам 22-го саммита Украина – ЕС, сегодняшние отношения Киева и Брюсселя строятся по принципу «нежелания оставить Украину один на один с Москвой», а не через призму взаимных выгод.

«"Рецепты" для украинской экономики можно заимствовать из глобальных примеров – нужны гарантии для бизнеса, инвестиций и капиталов. В Давосе в январе 2020 Владимир Зеленский говорил о «персональных нянях» для инвесторов, но им нужны не «няни», а в первую очередь – гарантии», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

Политолог считает, что общий принцип построения Евросоюза – привлекательные условия для развития национальных экономик, свобода передвижения людей и капиталов, промышленности и технологий – необходимый базис для начала перемен в Украине.