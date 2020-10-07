Никаких связей нет – Личное мнение

07.10.2020, 4:45, Разное

Я пока не знаю, посадят ли Викторию Короткову за то, что она сбила насмерть человека или нет. Всё будет зависеть от скорости, с которой Вика ехала по проспекту.

Если летела на «Гелендвагене», как ракета, то посадят. Если скорость не превысила, то нет.



Виктория Короткова. Рагим Шамшилов с женой. Фото: Соцсети

В любом случае, Вику будут сливать. Она стала неудобной тому, на чьи деньги куплен автомобиль.

Официально автомобиль, за рулём которого ехала Короткова, принадлежит гендиректору сети аптек «Авиценна Фарма» Рагиму Шамшилову. Мужчина женат, есть дети.

Шамшилов уже открестился от Виктории:

«Я дал поездить просто. Никаких связей нет».

Я прошерстила Инстаграм Коротковой. Именно так в моих глазах выглядит Инстаграм упругой, столичной писечки женатого мужчины при бабках.

Я не знаю, является или Вика писечкой богатого женатика или просто у неё такой Инстаграм. Я знаю другое: её востребованности среди определённых мужчин пришёл конец.

Писечки, приносящие головняк, не нужны никому.

Я не уверена, что Шамшилов является спонсором Вики. Может, да. А, может, за ним стоит чувак покруче, а Рамиль — это просто лицо, на которого оформлена тачка, купленная на бабки этого чувака.

Буду копаться. Выяснять. Следить.

Жалко ли мне Вику? Нет.

Она сама избрала, выражаясь самым мягким языком, путь кривляки на фотках в Инстаграме. Таких не уважают. Таких не спасают. Таких сливают, как только они становятся неудобны.

Таким дарят каратники, которые можно нацепить на палец, предназначенный для ношения обручального кольца, и показать в Эскортограме, но на таких не женятся. Никогда.

Жалко вам Короткову? Почему?