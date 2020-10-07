Коротко по Карабаху на 06.10.2020

07.10.2020, 4:20, Разное

1. На 6 октября Азербайджан заявил небольшое продвижение к югу от Джебраила, откуда впрочем до сих пор нет подтверждающих видео (как впрочем и из Мадагиза). Интенсивность боев несколько упала, что по всей вызвано комбинаций факторов связанных с потерями, плохой погодой и перегруппировкой сил, которую проводит стороны. Можно ожидать, что Азербайджан попытается использовать успех у Талыша, чтобы попытаться напрячь фланг армян у Мартакерта, а также развить наступление на юго-востоке Карабаха вдоль границы с Ираном. Наступление через Хадрут на Степанакерт и Шушу выглядит маловероятным, во всяком случае пока.

Обе стороны сегодня также заявили о существенных потерях друг друга, при этом видео с уничтоженной техникой не очень много. Разве что армяне продолжают выкладывать видео с штабелями азербайджанских трупов, которых они набили где-то в горах. Но по технике все глухо – в первые дни еще старались привязывать заявления к кадрам поражения бронетехники или ударам дронов, а сейчас видео стало в разы меньше, а вот заявки по-прежнему обильные. Будущие историки этой войны столкнутся с серьезной проблемой определения реальных потерь сторон в людях и технике.

2. Азербайджан сегодня обвинил Армению в том, что та якобы обстреляла нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, но не добилась успеха. Армения заявляет, что все это фейк азербайджанской пропаганды и нефтепровод пока что не является целью.

Также стоит отметить, что сегодня Степанакерт подвергался очередным обстрелам. Большая часть журналистов покинула город.

3. Пашинян сегодня заявил, что если нападут непосредственно на Армению, то Россия выполнит свои обязательства по коллективной обороне в рамках ОДКБ. Также Пашинян заявил, что готов к диалогу с Азербайджаном на основе взаимных уступок. Дела на фронте обязывают – несмотря на низкий темп наступления Азербайджанской армии, ситуация на юго-востоке для армян весьма опасная.

4. Министр обороны Ирана предупредил, что его страна отреагирует, если на его территорию еще раз упадут снаряды и ракеты из Азербайджана. Несколько ранее, Иран заявил, что вопрос Карабаха должен решаться путем переговором на основе резолюции ООН признающей Карабах частью Азербайджана. В целом, Иран занимает выжидательную позицию и будет продолжать настаивать на мирном решении конфликта.

Репортаж Anna News из Карабаха.

Утро в Карабахе. Видео снято 5 октября.

Репортаж французов из Тертера, который обстреливали армяне.

Пуски армянских ракет "Точка-У". Точное место и дата съемки неизвестны.

Если видео сняты в Карабахе за эту неделю, то это первые подтвержденные пуски "Точек" в этой войне.

Армянские резервисты.

Занятые армянские позиции и опорник. Судя по всему это юго-восток Карабаха, хибарка похожа на ту, где несколько дней назад валялся убитый армянский пулеметчик.

3 трофейный армянских танка показывают уже 3-й день И ни одного удара БПЛА.

Видео в одном из занятых азербайджанской армией поселков.

Выглядит как постановка снятая в одном из поселков у границы с Ираном к югу от Физули.



Прилеты по Степанакерту.



Как утверждает Азербайджан, это кассетные боеприпасы оставшиеся от удара по нефтепроводу Баку-Джейхан.



Боеприпасы опознаны как израильские М095.



Такие же торчали из трубы "Смерча" упавшего в Степанакерте. Засим ключевой вопрос, закупала ли такие боеприпасы Армения. Если нет, то тогда мы видим азербайджанскую постановку.

Если закупала, то тут возможны варианты 50 на 50.



Дом культуры в Шуше.



До.



И после.



Азербайджанский солдат во дворе своего дома, где он не был 30 лет.



Пашинян в Карабахе на военном совете. Среди них "тяжело раненый азербайджанской пропагандой" Арутюнян.

Плюс еще (видео с трупами с Ютуба быстро удаляют)

https://twitter.com/301_AD/status/1313484597963956227 – вывоз трупов сирийских боевиков из Азербайджана через Турцию. Армяне заявляют, что это якобы еще 40 новых трупов, но вроде выглядит как часть старой партии, которую 2-3 дня назад вывозили через Килис и тут явно идет попытка посчитать одних и тех же покойников 2 раза.

https://twitter.com/StasSwanky/status/1313555203229184000 – еще один штабель с трупами убитых азербайджанских солдат, похоже на район Муровдага, где на днях под прикрытием тумана армяне покрошили азербайджанский опорник.

https://twitter.com/301_AD/status/1313563313448587265 – армяне поют песню про то, как армянский патриот убил Талаат-Пашу в Берлине за причастность к геноциду армян.

https://twitter.com/301_AD/status/1313573870008438785 – еще несколько убитых азербайджанцев



Армяне высмеивают обстрел Мингечаура. Пока что Баку не смог внятно объяснить, откуда прилетел "Смерч", который первоначально пытались выдать за "Точку".