Оппозиция рассказала, какие товары белорусам не стоить покупать

07.10.2020, 4:05, Новости дня

Жителям Белоруссии не следует покупать товары государственных производителей, сообщила член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Ее видеообращение было записано еще до ареста, но опубликовали его только во вторник.

«Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются», – приводит ее слова ТАСС.

Колесникова призвала не доверять банкам Белоруссии. Она подчеркнула, что белорусы «могут законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены».

Она заверила, что оппозиция «не забыла о референдуме» по «возврату конституции 1994 года». Планируется зарегистрировать «инициативную группу с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса».

«Мы будем регистрировать партию. Нам могут отказывать, но мы будем настаивать», – сказала она, выразив уверенность, что «и партия появится, и референдум будет проведен».

«Это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец», – сообщила Колесникова.

В видеообращении она говорит: «Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам».

По ее словам, народ Белоруссии знает, что «перемены к лучшему уже наступили», но «требуется еще немного времени и усилий», чтобы «давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции».

«Мы будем долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными средствами», – сказала она.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле.

По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. При этом Колесникову якобы «выпихнули» из автомобиля, после она была задержана.

Затем появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама оппозиционерка расценила произошедшее как похищение.

Колесникова раскрыла подробности своего задержания, отметив, что силовики угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям». Ей предъявили обвинения по статье о призывах к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии.