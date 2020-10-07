Пентагон заявил о стремлении РФ подорвать военное преимущество США

07.10.2020, 4:05, Новости дня

Россия и Китай за счет высокоточного оружия дальнего действия хотят подорвать военное преимущество США, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Также для этих целей используются «системы ограничения и воспрещения доступа и маневра» и другие «асимметричные возможности», созданные для противодействия силам США, сообщил Эспер.

Он назвал Россию и Китай «близкими» к США «по своей военной мощи соперниками» американцев. Москва и Пекин, по его словам, «быстро модернизируют свои вооруженные силы». Как сообщил Эспер, они пытаются «подорвать долгосрочные преимущества» США и «сдвинуть баланс сил в свою пользу», передает ТАСС.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.