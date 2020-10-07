 

В Днепропетровской области заблокировали центр пророссийской “троллефермы”

07.10.2020, 3:35, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области сеть администраторов интернет-ресурсов, которые входили в масштабную “троллеферму” пророссийских провокаторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что в преступную группировку входили жители Днепра, Кривого Рога и Павлограда. Они распространяли в интернете антиукраинские материалы, содержащие призывы к изменению границ Украины.

Также правоохранители установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемых ОРДЛО, которые ставили перед ними задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

Киберспециалисты СБУ уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам “ДНР” в мае 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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