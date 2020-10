Российскую теннисистку Сизикову заподозрили в участии в договорном матче

07.10.2020, 3:35, Новости дня

Прокуратура Франции начала расследование из-за предполагаемого договорного матча на Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) с участием российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом 6 октября сообщает BBC News.

По информации прокуратуры, расследование ведется с 1 октября по статьям о коррупции в спортивных соревнованиях и сговоре с целью мошенничества.

Матч первого круга в парном разряде, который вызвал подозрения, был сыгран 30 сентября. В нем Сизикова и Мэдисон Бренгл (США) со счетом 6:7, 4:6 проиграли румынкам Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Сизикова допустила сразу две двойных ошибки.

По информации Die Welt, матч привлек внимание из-за подозрительных ставок в пятом гейме второго сета. В разных букмекерских конторах поставили несколько сотен тысяч евро на поражение Сизиковой и Бренгл.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020

25-летняя Сизикова — победительница одного турнира категории WTA в парном разряде и 43 соревнований под эгидой ITF.