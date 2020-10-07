 

Приготовление борща внесут в перечень нематериального культурного наследия Украины

07.10.2020, 3:35, Новости дня

Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. Об этом 6 октября сообщило Министерство культуры Украины на соей странице в Facebook.

“Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО”, – говорится в сообщении.

Также в перечень попадут:

технология создания клембовской сорочки с цветком;
пасхальное гуляние “Водити Володара” в селе Роскошевка (Винницкая область);
борщевская народная вышивка;
карпатская технология производства пледов (карпатский лижнык).

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/2315800051878499

Министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале отметил, что далее будут работать над включением в список ЮНЕСКО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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