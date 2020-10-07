 

ЕСПЧ призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от нарушения прав мирных жителей

07.10.2020, 3:35, Новости дня

Европейский суд по правам человека призвал все государства, прямо или косвенно участвующие в карабахском конфликте, включая Турцию, воздерживаться от действий, которые могут нарушать права мирных жителей, и соблюдать обязательства по Европейской конвенции по правам человека. Об этом речь идет в решении ЕСПЧ, опубликованном 6 октября.

В суд поступил запрос от Армении против Турции о применении обеспечительной меры с целью недопущения в Нагорном Карабахе нарушений конвенции, сказано в документе.

ЕСПЧ призвал Азербайджан и Армению воздержаться от военных действий, которые могут повлечь нарушение конвенции, включая риск для жизни и здоровья. Суд призвал обе стороны выполнять свои обязательства по конвенции, в частности в отношении ст. 2 (право на жизнь) и ст. 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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