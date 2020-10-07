 

Дыхательный тест диагностировал рак на ранней стадии с точностью 80%

07.10.2020, 3:20, Разное


1
минута

Австралийские ученые разработали новый дыхательный тест, который на ранних фазах исследования показал высокую точность в диагностике рака головы и шеи. Новое исследование опубликовано British Journal of Cancer.

В исследовании принял участие 181 пациент, у которого врачи подозревали раннюю стадию какой-либо злокачественной опухоли рака головы или шеи. Ученые проводили анализ воздуха, который выдыхали участники исследования, методом масс-спектрометрии. Они фокусировались на характеристиках летучих органических веществ (ЛОВ), композиция которых может быть уникальной при разных болезнях.  

Дыхательный тест помог ученым диагностировать рак в 80% случаев. Доброкачественные образования этот метод диагностики позволял определить с точностью 86%. Результаты теста были проверены при помощи биопсии.

Ученые указывают, что эти результаты нужно проверить в более крупном исследовании, чтобы подтвердить их достоверность. В случае успеха, тест можно будет использовать в клинической практике.  

В последние годы было предпринято несколько попыток создания дыхательных тестов для диагностики рака на основании обнаружения ЛОВ. С их помощью ученые обнаруживали рак желудка, предрак пищевода, рак легкого. Диагностический тест на несколько видов рака сейчас проходит крупное клиническое испытание.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Жабий король и летающие змеи: Монстры белорусского Полесья

28.09 / Китаянка пришла в ужас, узнав, что в ее мозгу нашли две большие иглы

02.08 / Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года

27.08 / Тихий, но важный час

27.08 / Губернатор Краснодарского края самостоятельно потушил крупный лесной пожар

07.10 / Мнение: Америка против борщевика, проект Макнамары и брак в 1978 году

14.07 / Диетологи из Испании назвали продукты, позволяющие избавиться от укачивания в транспорте

22.07 / Сябитова выдала 28-летнюю дочь замуж

11.09 / Мнение: Выставка графики «Райские яблоки»

17.08 / “Ребята, Атас!”: Юлия Зимина сообщила о своем состоявшемся замужестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска