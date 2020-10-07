Дыхательный тест диагностировал рак на ранней стадии с точностью 80%

07.10.2020, 3:20, Разное



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Австралийские ученые разработали новый дыхательный тест, который на ранних фазах исследования показал высокую точность в диагностике рака головы и шеи. Новое исследование опубликовано British Journal of Cancer.

В исследовании принял участие 181 пациент, у которого врачи подозревали раннюю стадию какой-либо злокачественной опухоли рака головы или шеи. Ученые проводили анализ воздуха, который выдыхали участники исследования, методом масс-спектрометрии. Они фокусировались на характеристиках летучих органических веществ (ЛОВ), композиция которых может быть уникальной при разных болезнях.

Дыхательный тест помог ученым диагностировать рак в 80% случаев. Доброкачественные образования этот метод диагностики позволял определить с точностью 86%. Результаты теста были проверены при помощи биопсии.

Ученые указывают, что эти результаты нужно проверить в более крупном исследовании, чтобы подтвердить их достоверность. В случае успеха, тест можно будет использовать в клинической практике.

В последние годы было предпринято несколько попыток создания дыхательных тестов для диагностики рака на основании обнаружения ЛОВ. С их помощью ученые обнаруживали рак желудка, предрак пищевода, рак легкого. Диагностический тест на несколько видов рака сейчас проходит крупное клиническое испытание.