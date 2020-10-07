VOAэкспресс 6 октября 2020

07.10.2020, 3:15, Новости дня

США

➡️О коронавирусе в Белом доме: Лечащий врач Дональда Трампа заявил, что президент уверенно поправляется и не жалуется на какие-либо симптомы.

➡️О выборах: В среду в Солт-Лейк-Сити пройдут первые дебаты кандидатов в вице-президенты США: республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис.

После вспышки COVID-19 в Белом доме меры предосторожности на дебатах будут усилены. Вице-президент Майк Пенс и претендент на этот пост Камала Харрис будут разделены барьером из плексигласа, чтобы снизить риск передачи коронавируса, заявила комиссия, занимающаяся организацией мероприятия.

➡️О договоре об СНВ: В понедельник в Хельсинки прошли переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями. Спецпосланник президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли заявил, что во время встречи сторонами был достигнут «важный прогресс».

Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров отозвался о переговорах в Хельсинки скептически, предположив, что договор о СНВ перестанет действовать из-за «одностороннего» подхода США.

Кыргызстан

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана во вторник аннулировала результаты парламентских выборов на фоне протестов, в ходе которых оппозиционные группы взяли под контроль правительственные здания.

Беларусь

Адвокат Антон Гашинский сообщил, что у Виталия Шклярова начались осложнения после перенесенного коронавируса. Политолог жалуется на боли в сердце и просит лекарства.

Белорусский ОМОН – правоохранители или правонарушители?

Нобелевские премии

Нобелевская премия по физике в этом году присуждена за открытия, связанные с черными дырами. Награду в $1,1 млн получат трое ученых из Великобритании, США и Германии.

RIP Van Hallen

В Лос-Анджелесе на 66-м году жизни умер Эдди Ван Хален – легендарный музыкант, чья группа Van Halen стала одним из наиболее громких событий в рок-музыке 80-х. О смерти музыканта сообщил его сын Вольфганг.

Причиной смерти стал рак языка. С болезнью Ван Хален боролся уже давно. С 2001 года у него отсутствовала треть языка: ее удалили в ходе лечения.

Уроженец Голландии, Эдди Ван Хален в 1970-х основал вместе со своим братом группу Van Halen. Их дебютная пластинка стала одним из наиболее заметных рок-альбомов того времени. Группа подарила миру такие хиты как Jump, Eruption, Panama, Unchained, Hot For the Teacher и другие.

Ван Хален вошел в историю как виртуозный гитарист, разработавший собственный стиль игры, который впоследствии был подхвачен многими рок-музыкантами. Он также является одним из пионеров тэппинга (техники, при которой звук извлекается путем ударов левой и правой рукой по грифу гитары).

Музыкант Pearl Jam Майк Маккриди вспоминал, что игра Ван Халена звучала, как «музыка с другой планеты… Слушать его игру – это как слушать музыку Моцарта в первый раз». В 2015 году журнал Rolling Stone поместил Ван Халена на восьмое место в рейтинге лучших гитаристов всех времен.

В память о музыканте вновь публикуем один из выпусков «Музыки эпохи» с главным хитом группы – песней Jump.

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