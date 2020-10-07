 

В сети появилась новая схема мошенничества

07.10.2020, 3:01, Новости дня

По словам экспертов из Group-IB, в Интернете появилась новая схема мошенничества, которой следует остерегаться пользователям. Злоумышленники пытаются выманить деньки под видом того, что они якобы собираются предоставить материальную помощь как компенсацию последствий COVID-19.

При этом активно используется сервис Zoom, через который людей заманивают на мошеннические сайты. В компанию уже пришло немало жалоб по этому поводу.

Как пояснили специалисты, мошенники предлагают зарегистрироваться на сомнительных сайтах, после чего у пострадавших начинают исчезать деньги с банковских карт. Group-IB призывает интернет-пользователей к бдительности и не вестись на обещания лживые преступников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Доктор Мясников выделил несколько типов нового коронавируса

13.09 / Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

27.07 / Министр просвещения отчитался о ЕГЭ

19.09 / В России – более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум за два месяца

29.06 / Боевой робот “Маркер” принял участие в настоящих учениях

18.08 / Видеоигра Microsoft Flight Simulator привела в восторг критиков

25.06 / Ивлеева объяснила хвастовство роскошью

01.09 / Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

28.07 / Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

01.10 / Минюст США будет судиться с Google из-за нарушений в рекламном бизнесе – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска