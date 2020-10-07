В сети появилась новая схема мошенничества

07.10.2020, 3:01, Новости дня

По словам экспертов из Group-IB, в Интернете появилась новая схема мошенничества, которой следует остерегаться пользователям. Злоумышленники пытаются выманить деньки под видом того, что они якобы собираются предоставить материальную помощь как компенсацию последствий COVID-19.

При этом активно используется сервис Zoom, через который людей заманивают на мошеннические сайты. В компанию уже пришло немало жалоб по этому поводу.

Как пояснили специалисты, мошенники предлагают зарегистрироваться на сомнительных сайтах, после чего у пострадавших начинают исчезать деньги с банковских карт. Group-IB призывает интернет-пользователей к бдительности и не вестись на обещания лживые преступников.