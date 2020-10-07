Состоялась презентация оперативной памяти DDR5

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07.10.2020, 3:01, Новости дня

Впервые официально представлена оперативная память DDR5, позволяющая достичь показателя 256 Гб. Разработчиком является компания SK hynix.

На сегодняшнем мероприятии SK hynix продемонстрировала оперативную память нового поколения, название которой – DDR5 DRAM. Как пояснили специалисты, показатели здесь настолько велики, что пока не востребованы ни в персональных компьютерах, ни в мобильных устройствах.

Этого хватило бы и для основной памяти, уточняют экспертов. Однако прогресс идет вперед, и мощность компьютерной техники приходится увеличивать. DDR5 DRAM подойдет, в частности, для устройств, использующий искусственный интеллект. Скорость передачи данных увеличена по сравнению с DDR4 в 1,8 раза до 4800–5600 Мбит/с.



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