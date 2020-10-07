Марка Hyundai планирует к 2028 году выпустить серию летающих автомобилей

07.10.2020, 3:01, Новости дня

Известный бренд Hyundai сообщил о планах выпустить фирменные летающие автомобили, которые могут появиться к 2028 году.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что летающая техника окажется крайне актуальной и востребованной в указанный период времени. Вместе с тем специалисты Hyundai активно ведут разработку новой техники, которая будет функционировать для передвижения в городе. В кабине летающих транспортных средств смогут разместиться до 5-6 человек, тогда как в продажу могут предложить и более вместительные экземпляры машин.

Примечательно, еще в начале 2020 года компания Hyundai при сотрудничестве с Uber продемонстрировали прототип нового летающего автомобиля, который в дальнейшем может стать полноценным транспортным средством в продаже.